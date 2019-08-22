Денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь

Финансовый гороскоп на сентябрь 2019 года удивительно неровный: одним знаков Зодиака обещает широкие денежные реки, другим – пересохшие ручейки, сообщает zhaleika.ru.
Овен
В сентябре Овнам придется поучиться экономии. Стоит перестать относиться к деньгам неразумно и ветрено. Вы можете развлечься и отдохнуть в самом начале осени, ведь Фортуна в первых числах сентября благосклонна к представителям вашего знака. Но уже во второй половине месяца следует взяться за ум и перестать тратить деньги без пользы. Начните взвешенно и четко планировать свой бюджет, покупать только полезные и необходимые вещи. Как только вы войдете в русло жесткой экономии, ваше финансовые положение исправится.
Наиболее удачные дни: 9, 12, 18, 27, 28.
Телец
Денежный гороскоп сентября говорит Тельцам, что у них могут появиться непредвиденные расходы, особенно в начале месяца. Возможно, понадобится оказать помощь близким или друзьям. Чтобы сохранить свой бюджет в стабильном состоянии, звезды советуют Тельцам экономить и тратить только на самое необходимое. Сентябрь не лучшее время для вложений и крупных покупок. Категорически запрещены расточительство и азартные игры. Зато может представиться возможность найти дополнительный заработок (в этом может помочь ваше хобби).
Полезные дни: 7, 11, 15, 21, 23.
Близнецы
Для Близнецов финансовый гороскоп сентября обещает стабильность и спокойствие. Но чтобы все было так хорошо, придется начать трезво оценивать свои возможности и потребности. Необходимо отказаться от дорогих и не особо нужных покупок, вложений и крупных затрат. В самом конце месяца придется начать учиться жесткой экономии. Но не стоит паниковать! Уже через недельку ситуация изменится в лучшую сторону.
Хорошие дни: 5, 9, 13, 17, 21.
Рак
Многие Раки неплохо постарались в августе, а потому в сентябре их ожидает финансовая стабильность и хороший бюджет. Чтобы такая ситуация длилась как можно дольше, в начале осени следует начать планировать дальнейшие действия по привлечению денежного потока в свою жизнь. Возможно, стоит рассмотреть предложения по инвестициям, вложению средств, которые поступят на ваш счет в сентябре. Однако звезды предупреждают, что не стоит спрашивать рекомендаций и советов у других. Даже у близких. Ваша интуиция сама подскажет вам правильно решение.
Дни удач: 5, 11, 15, 25.
Лев
Финансовое положение Львов в этом году часто было нестабильным. Но в сентябре всё обязательно изменится к лучшему. Дополнительные деньги будут появляться с завидной регулярностью. Но все равно постарайтесь избавиться от лишних трат. В начале осени Львам надо будет обратить внимание на дополнительный источник заработка. Но только в том случае, если они готовы окунуться в него с головой. Звезды рекомендуют не быть слишком доверчивыми к окружающим, особенно к деловым партнерам. Следует осторожно выбирать путь совместных действий. Возможны обманы и недобросовестное отношение со стороны случайных компаньонов.
Ждите прибыли в следующие дни: 1, 16, 18, 25, 27, 28.
Дева
Дева – знак спокойный и разумный. Финансовый гороскоп говорит, что таким же для его представителей выдастся и сентябрь — спокойным и стабильным. Никаких неожиданных неприятностей, заставляющих потратить много денег, не предвидится. Вы сможете спокойно заниматься своими любимыми делами. Первый месяц осени обещает прибыль, причем из неожиданных источников и мест. У некоторых Дев дополнительные денежные вливания будут столь обильны, что помогут улучшить финансовые дела вплоть до конца года. Денег будет хватать на все: и на покупку крупногабаритной мебели и дорогостоящей техники, и на отдых, и на салоны красоты. С 26 по 29 сентября некоторые представители знака получат все то, что хотели.
Другие дни удачи — 2, 8, 13.
Весы
В сентябре Весы воплотят многие свои мечты в реальность. И случится это благодаря тем деньгам, которые неожиданно у них появятся. Звезды обещают представителям знака получение плановой прибыли и приятные финансовые неожиданности. Вы сможете сделать то, на что ранее не хватало средств, будь то покупка мебели, техники или языковые курсы. Но Весам не стоит давать в долг знакомым. Вероятнее всего, отданное возвращено не будет.
Хорошие числа: 4, 9, 12, 27, 29.
Скорпион
Для Скорпионов сентябрь будет отличным месяцем для покупок. Вы смело можете тратить отложенные деньги, пусть даже и не на особо практичные вещи. Не волнуйтесь, все приобретенное прослужит долго и не сильно ударит по карману. В середине месяца может произойти крупная поломка, которая оставит дыры в вашем бюджете. Но в скором будущем финансы восстановятся. Те Скорпионы, кто собрался в отпуск, смогут получить больше всего приятных впечатлений от поездки, если запланируют ее на последние числа месяца. В это время возможны приятные сюрпризы.
Хорошие дни: 6, 7, 10, 21, 26.
Стрелец
Стрельцов в сентябре ждет увеличение финансовых поступлений. Самая безумная коммерческая идея обернется прибылью и выгодой. Именно поэтому в начале месяца следует ставить перед собой высокие цели и задачи. Работа окажется результативной. Хотя денежный гороскоп сентября сулит Стрельцам прибыль, некоторую осторожность представителям знака соблюдать все же придется. Ведь убытки, понесенные в начале осени, компенсировать будет очень сложно. И обычная работа над ошибками тут не поможет.
Благоприятные числа: 2, 4, 6, 8, 16, 18, 23, 26.
Козерог
Стабильность финансового состояния Козерогов в сентябре окажется под ударом. Начало месяца идеально подойдет для планирования четкой схемы затрат, которая поможет не допустить промахов, даст возможность сохранить бюджет, позволит не оказаться с полными карманами долгов. В начале осени Козерогам следует умерить запросы и тратить только на необходимое. Расставьте приоритеты заново. С инвестированием денег в какие-то проекты тоже лучше повременить. Нельзя брать кредиты.
Неплохие дни: 3, 7, 15, 22, 24.
Водолей
Для Водолеев этот месяц станет решением многих проблем, связанных с финансами. Усилия прошлых месяцев принесут неплохой доход. Но увеличение бюджета все равно не позволит тратить деньги без меры. В это время важно найти правильный подход для распределения финансовых поступлений. От крупных покупок лучше отказаться, так как они не принесут большой пользы. Не стоит брать деньги в долг у знакомых или коллег. Звезды предупреждают, что вы не сможете расплатиться вовремя. Водолеям, имеющим дополнительный заработок, необходимо пересмотреть свое отношению к нему. Трезво оценить, приносит ли он достаточно денег, окупает ли вложенные усилия. Или, может быть, пора взяться за что-то новое.
Дни удачи в сентябре: 3, 7, 9, 12, 16.
Рыбы
Начало осени для Рыб – время расслабления и умиротворения. Звезды рекомендуют потратиться на путешествия или отпуск. Благодаря креативу и позитивной энергии, которые накопятся за время отдыха, все вложенное в отпуск в итоге вернется назад. В сентябре представителям знака необходимо быть аккуратными при подписании важных финансовых документов, ибо рядом с Рыбами могут появиться нечестные люди, желающие обогатиться за их счет. Начало осени не годится для инвестиций. Особенно в чужие мероприятия и предприятия. Делать вложения в собственный бизнес можно.
Полезные числа: 3, 7, 9, 12, 16.