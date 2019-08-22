Денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь

Овен

В сентябре Овнам придется поучиться экономии. Стоит перестать относиться к деньгам неразумно и ветрено. Вы можете развлечься и отдохнуть в самом начале осени, ведь Фортуна в первых числах сентября благосклонна к представителям вашего знака. Но уже во второй половине месяца следует взяться за ум и перестать тратить деньги без пользы. Начните взвешенно и четко планировать свой бюджет, покупать только полезные и необходимые вещи. Как только вы войдете в русло жесткой экономии, ваше финансовые положение исправится.

Наиболее удачные дни: 9, 12, 18, 27, 28.

Телец

Денежный гороскоп сентября говорит Тельцам, что у них могут появиться непредвиденные расходы, особенно в начале месяца. Возможно, понадобится оказать помощь близким или друзьям. Чтобы сохранить свой бюджет в стабильном состоянии, звезды советуют Тельцам экономить и тратить только на самое необходимое. Сентябрь не лучшее время для вложений и крупных покупок. Категорически запрещены расточительство и азартные игры. Зато может представиться возможность найти дополнительный заработок (в этом может помочь ваше хобби).

Полезные дни: 7, 11, 15, 21, 23.

Близнецы

Для Близнецов финансовый гороскоп сентября обещает стабильность и спокойствие. Но чтобы все было так хорошо, придется начать трезво оценивать свои возможности и потребности. Необходимо отказаться от дорогих и не особо нужных покупок, вложений и крупных затрат. В самом конце месяца придется начать учиться жесткой экономии. Но не стоит паниковать! Уже через недельку ситуация изменится в лучшую сторону.

Хорошие дни: 5, 9, 13, 17, 21.

Рак

Многие Раки неплохо постарались в августе, а потому в сентябре их ожидает финансовая стабильность и хороший бюджет. Чтобы такая ситуация длилась как можно дольше, в начале осени следует начать планировать дальнейшие действия по привлечению денежного потока в свою жизнь. Возможно, стоит рассмотреть предложения по инвестициям, вложению средств, которые поступят на ваш счет в сентябре. Однако звезды предупреждают, что не стоит спрашивать рекомендаций и советов у других. Даже у близких. Ваша интуиция сама подскажет вам правильно решение.

Дни удач: 5, 11, 15, 25.

Лев

Финансовое положение Львов в этом году часто было нестабильным. Но в сентябре всё обязательно изменится к лучшему. Дополнительные деньги будут появляться с завидной регулярностью. Но все равно постарайтесь избавиться от лишних трат. В начале осени Львам надо будет обратить внимание на дополнительный источник заработка. Но только в том случае, если они готовы окунуться в него с головой. Звезды рекомендуют не быть слишком доверчивыми к окружающим, особенно к деловым партнерам. Следует осторожно выбирать путь совместных действий. Возможны обманы и недобросовестное отношение со стороны случайных компаньонов.

Ждите прибыли в следующие дни: 1, 16, 18, 25, 27, 28.

Дева