Диетологи рассказали, как правильно есть грибы

По словам главного диетолога Департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, при умеренном потреблении здоровому организму грибы не навредят, но при частом потреблении они могут негативно сказаться на функционировании органов желудочно-кишечного тракта.

— Поэтому употреблять в пищу грибные блюда рекомендуется не чаще двух раз в неделю, при этом порция готовых грибов не должна превышать 100–120 граммов, — заявила диетолог.

Стародубова посоветовала отдавать предпочтение молодым грибам, поскольку они наиболее вкусные и питательные, с большим содержанием ферментов, витаминов, минеральных солей.

Специалисты отметили, что употреблять грибы следует в отварном или тушеном после варки виде. Однако при выборе способа их приготовления лучше всего обратить внимание на дополнительные противопоказания. Например, людям с избыточным весом не стоит есть жареные грибы или «плавающие в масле», так как в таких блюдах калорий в семь раз больше, чем в самих грибах.

Как заявила Стародубова, наиболее полезным и съедобным является белый гриб, в нем полезный сбалансированный состав, в который входят белки, клетчатка, витамины группы В и микроэлементы.