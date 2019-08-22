Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача в сентябре

По словам специалиста по звездам, первыми счастливчиками осени станут Тельцы. Они будут вынуждены решать большое количество мелких проблем, но все негативные аспекты периода довольно скоро урегулируются. При этом у Тельцов в сентябре не будет проблем с финансами, но самые крупные поступления денежных средств начнутся в конце месяца. Астролог рекомендует представителям этого знака не транжирить деньги, с умом подходить к тратам, не забывать делать накопления и не ограничивать свою физическую активность.

Удачным следующий месяц будет также для Козерогов. Сентябрь 2019 года принесет представителям этого знака невероятные карьерные перспективы. Вы наконец получите работу своей мечты и сможете серьезно поправить не только свое материальное положение, но и статус в обществе. По словам Павла Глобы, в этот период все будет складываться наилучшим образом, поэтому не стоит бояться менять работу.