Поклонники замерли в восхищении: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье

Ольга Серябкина, также известная как MOLLY, не перестает шокировать общественность откровенными нарядами. На этот раз певица опубликовала в Instagram тизер своего будущего клипа. На кадрах 34-летняя звезда будто бы позирует фотографу в черном прозрачном белье и такой же блузе необычного кроя.