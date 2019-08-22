Поклонники замерли в восхищении: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье

Поклонники ждут не дождутся премьеры аудио-визуального шедевра, в котором певица в очередной раз похвастается красивым телом в сексуальном наряде, пишет Пятый канал.
Ольга Серябкина, также известная как MOLLY, не перестает шокировать общественность откровенными нарядами. На этот раз певица опубликовала в Instagram тизер своего будущего клипа. На кадрах 34-летняя звезда будто бы позирует фотографу в черном прозрачном белье и такой же блузе необычного кроя.
«Долго под солнцем. Много-много солнца. Будет очень скоро», — подписала пост знаменитость.
В предвкушении премьеры клипа фанаты засыпали любимицу кучей приятных сообщений, в которых признавались в любви к ее творчеству. Однако наибольший ажиотаж у поклонников вызвал отнюдь не красочный тизер, а фигура и наряд Ольги Серябкиной.
«Чую, это будет полнейший отвал!» «Жарковато стало»; «Такая красивая — слюнки: кап-кап!» — написали фолловеры.