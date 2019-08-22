Чт, 22.08.2019
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  • Поклонники замерли в восхищении: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье

Поклонники замерли в восхищении: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье

Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Поклонники ждут не дождутся премьеры аудио-визуального шедевра, в котором певица в очередной раз похвастается красивым телом в сексуальном наряде, пишет Пятый канал.

Ольга Серябкина, также известная как MOLLY, не перестает шокировать общественность откровенными нарядами. На этот раз певица опубликовала в Instagram тизер своего будущего клипа. На кадрах 34-летняя звезда будто бы позирует фотографу в черном прозрачном белье и такой же блузе необычного кроя.

«Долго под солнцем. Много-много солнца. Будет очень скоро», — подписала пост знаменитость.

В предвкушении премьеры клипа фанаты засыпали любимицу кучей приятных сообщений, в которых признавались в любви к ее творчеству. Однако наибольший ажиотаж у поклонников вызвал отнюдь не красочный тизер, а фигура и наряд Ольги Серябкиной.

«Чую, это будет полнейший отвал!» «Жарковато стало»; «Такая красивая — слюнки: кап-кап!» — написали фолловеры.

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