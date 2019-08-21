Дочь похвасталась: «Моей маме 43, а она все еще может увести у меня любого мужика»

С этого твита начался необычный флешмоб. Одна девушка решила поделиться фотографией своей матери-красавицы. Идея понравилась, и в ответ родилось множество сообщений «моей маме...», в которых люди с гордостью показывали своих молодых и красивых родительниц, пишет ofigenno.com.
В комментариях под постом в Twitter о молодо выглядящей 43-летней маме разгорелось жаркое состязание, чья же мама окажется лучшей из лучших. На публикацию откликнулось более 700 пользователей, многие из которых поделились семейными снимками. В ход шли даже фото профессиональных моделей и женщин в преклонном возрасте!
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