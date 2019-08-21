Хайди Клум случайно оголила больше чем дозволено, выложив фото с медового месяца

Теперь, когда больше нет необходимости скрывать свой статус, Хайди Клум часто делится с подписчиками в Instagram снимками своей замужней жизни. Сейчас супермодель отдыхает в Италии, где вместе с 29-летним гитаристом Tokio Hotel проводит медовый месяц. И среди фото и видео улыбающейся пары, демонстрирующей кольца, затесался бриллиант куда ярче.

На одном из снимков Хайди предстала на яхте в обнажённом виде, прикрываясь полотенцем. Под чёрно-белым изображением с радужным фильтром супермодель подписала: «Всё, что я вижу, — это море». Немецкие фанаты поспешили заметить, как хорошо выглядит женщина. А вот англоговорящие их не сильно-то поддержали.

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Всё, что я вижу, — кризис среднего возраста

Да, мы в курсе, что у тебя есть грудь. А теперь убери-ка её подальше и не позорь своих детей. Какой пример ты подаёшь им?

Блин, Хайди, это ж не новый выпуск «Плейбоя»...