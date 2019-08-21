Сверхъестественные способности знаков Зодиака

Каждый знак Зодиака имеет склонность к какой-то определенной оккультной дисциплине, хотя может об этом даже и не догадываться, пишет Клубер.
Овен
Представители данного созвездия зачастую ведут неспокойную жизнь, занимаясь множеством вещей одновременно. Это заставляет их блуждать по миру, не прислушиваясь к собственному внутреннему голосу.
Овнам порой трудно провести черту между желаниями и реальностью, а потому им важно наладить связь со своим внутренним «я».
Паранормальные способности этих людей связаны с работой мозга – части тела, которой покровительствует Марс. Им нравится толковать сны и действия. Овны интересуются френологией и «чтением личности», основываясь на чертах лица и методах, дающих быстрый результат (кости или книга перемен).
Телец
Парапсихологические способности Тельца развиваются медленно, но основательно. Как у знака Земли, его сверхъестественные дары связаны с телом. Например, наука языка тела дается ему легко и естественно.
Покровительница Тельцов Венера вдохновляет их с помощью музыки и теплых слов, которые помогают им расслабиться.
Рожденные под этим знаком могут предсказывать погоду, подсознательно замечая определенные знаки природы. Тельцы могут умело использовать следующие предметы: монеты, кости и банкноты.
Близнецы
Благодаря своей интуиции, эти люди замечают каждую новую закономерность еще до того, как она проявит себя. Внешне кажется, что у Близнецов есть некая антенна или внутренний радар, помогающий им исследовать окружающий мир.
Они активно занимаются хиромантией, графологией и изучением характера. А умелые руки и телепатические способности позволяют Близнецам активно практиковать гадание на картах таро.
Будучи планетой, покровительствующей общению, Меркурий дарит рожденным под этим знаком ясный и открытый ум. Но поскольку они зачастую не могут сосредоточиться, Близнецам следует остерегаться чрезмерного погружения в многозадачность, чтобы не подавлять свои парапсихологические способности.
Рак
Они чувствуют окружающий мир и мысли других людей почти с самого своего рождения. Многие люди, особенно мужчины, не хотят признавать наличие у себя этих способностей. Они инстинктивно понимают раньше других, насколько теплыми и честными будут отношения или дружба.
Раков часто преследует необъяснимая грусть, вызванная их покровительницей Луной. Эти люди получают информацию о настоящем и будущем в форме видений, которые можно сравнить с фильмом, играющим у них в голове.
Кроме того, Раки знают заранее, что человек собирается сказать. У них дар к предсказыванию событий по кофейной гуще, чайным листьям и хрустальному шару.
Лев
У Львов часто бывают внезапные предчувствия, которые затем так же внезапно проходят. Планета-покровитель Львов (Солнце) дает им способность духовного исцеления. Как правило, они успешно передают другим людям лечебную энергию.
Кроме того, Львы исцеляют окружающих своим оптимизмом, жизненной силой и теплом. Интересно, что многие известные астрологи родились именно под знаком Льва.
Дева
Представители данного созвездия обладают невероятными парапсихологическими способностями, но, как и во всем другом, здесь они тоже демонстрируют свою сдержанность.
Под этим знаком родилось многие известные врачи. Живые глаза, умение запоминать и наблюдательность помогают им в любой сфере, будь то выявление грамматических ошибок или постановка правильного диагноза.
Им нравится графология и анализ человека по спонтанным рисункам и чернильным пятнам.
Управляемый Меркурием внутренний аналитик Дев никогда не ошибается. Если такие люди научатся распознавать и правильно толковать свои ощущения, то поймут, что находятся на правильном пути к единению с природной мудростью.
Весы
Частично парапсихологические способности Весов заключаются в телепатии, связанной со всеми пятью чувствами. Рожденные под этим знаком предпочитают использовать хромотерапию, лечение музыкой, ароматические масла, а также цветочную терапию.
Весам нравится все, что связано с Востоком, а потому они могут увлекаться китайской астрологией, гаданием по книге перемен и гипнозом.
Во время общественных мероприятий способности Весов активируются, позволяя им буквально чувствовать обстановку.
Скорпион
Представители этого знака интересуются темами, находящимися за гранью понимания. Внутреннее желание познать любовь и глубже вникнуть в тайные знания часто дают им богатый опыт, касающийся вопросов жизни и смерти.
Глубина и могущество Плутона наделяют Скорпиона возможностью анализировать прошлое и искать ответы на вопросы вроде тех, куда исчезла Атлантида.
Если Скорпион хочет полностью раскрыть свои парапсихологические способности, тогда ему понадобится хороший наставник, который будет его направлять.
Стрелец
Учитывая интерес Стрельцов к философии и религии, их можно смело назвать отличными исследователями. Их защитник Юпитер наделяет Стрельцов склонностью видеть пророчества, даже несмотря на их сопротивление.
Эти люди часто высказываются о чем-то первыми, что впоследствии оказывается очень важным. Они следуют довольно разным культурным верованиям и убеждениям. Им нравится узнавать научные факты и знакомиться с древними мифами. А в исследовании древних религий и наблюдением за огнем Стрельцу вообще нет равных.
Козерог
Представителям этого знака нравятся факты и логика, а потом у них никогда нет времени на выдумки. Козерогам трудно принять то, чего нельзя объяснить с точки зрения логики или как-то доказать. Они слишком сильно озабочены материальной стороной жизни, чтобы думать о своих экстрасенсорных способностях.
Благодаря покровительству Сатурна, Козерог обладает властью над камнями, поэтому если у него возникнет желание развить свое шестое чувство, нужно обратиться к камням.
А еще эти люди могут легко обучиться технике использования кристаллов, хрустального шара, а также навыкам чтения человека по чертам лица и форме тела.
Водолей
Любопытные по своей натуре, Водолеи отличаются сильным желанием познать недоступные нам тайны Вселенной, человека, макро- и микрокосма.
Кроме того, Водолеи активно интересуются биоритмами, психологическими тестами и самой парапсихологией. Они могут оказать помощь себе и другим людям с помощью разных способов самопознания и познания окружающего мира.
А еще у них часто случаются внезапные вспышки озарения, вдохновения и осознания сущности вещей.
Рыбы
Гиперчувствительные по своей натуре, с помощью погружения в себя Рыбы защищаются от любых потрясений и травм внешнего мира. Им следует понять, что чрезмерное зацикливание может довести их до грани.
Полагаясь только на себя, в итоге они могут просто задохнуться от неконтролируемого эмоционального взрыва. Их покровитель Нептун может открыть им путь к разным уровням сознания и подсознания. Рыбы обладают даром видеть неспокойные, но пророческие сны и видения.
Им нравится хромотерапия, рефлексология и терапия с помощью цветов и запахов. Они могут читать по кофейной гуще и хорошо владеют навыками использования хрустального шара.