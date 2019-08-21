Сверхъестественные способности знаков Зодиака

Им нравится графология и анализ человека по спонтанным рисункам и чернильным пятнам.

Управляемый Меркурием внутренний аналитик Дев никогда не ошибается. Если такие люди научатся распознавать и правильно толковать свои ощущения, то поймут, что находятся на правильном пути к единению с природной мудростью.

Весы

Частично парапсихологические способности Весов заключаются в телепатии, связанной со всеми пятью чувствами. Рожденные под этим знаком предпочитают использовать хромотерапию, лечение музыкой, ароматические масла, а также цветочную терапию.

Весам нравится все, что связано с Востоком, а потому они могут увлекаться китайской астрологией, гаданием по книге перемен и гипнозом.

Во время общественных мероприятий способности Весов активируются, позволяя им буквально чувствовать обстановку.

Скорпион

Представители этого знака интересуются темами, находящимися за гранью понимания. Внутреннее желание познать любовь и глубже вникнуть в тайные знания часто дают им богатый опыт, касающийся вопросов жизни и смерти.

Глубина и могущество Плутона наделяют Скорпиона возможностью анализировать прошлое и искать ответы на вопросы вроде тех, куда исчезла Атлантида.

Если Скорпион хочет полностью раскрыть свои парапсихологические способности, тогда ему понадобится хороший наставник, который будет его направлять.

Стрелец

Учитывая интерес Стрельцов к философии и религии, их можно смело назвать отличными исследователями. Их защитник Юпитер наделяет Стрельцов склонностью видеть пророчества, даже несмотря на их сопротивление.

Эти люди часто высказываются о чем-то первыми, что впоследствии оказывается очень важным. Они следуют довольно разным культурным верованиям и убеждениям. Им нравится узнавать научные факты и знакомиться с древними мифами. А в исследовании древних религий и наблюдением за огнем Стрельцу вообще нет равных.

Козерог

Представителям этого знака нравятся факты и логика, а потом у них никогда нет времени на выдумки. Козерогам трудно принять то, чего нельзя объяснить с точки зрения логики или как-то доказать. Они слишком сильно озабочены материальной стороной жизни, чтобы думать о своих экстрасенсорных способностях.

Благодаря покровительству Сатурна, Козерог обладает властью над камнями, поэтому если у него возникнет желание развить свое шестое чувство, нужно обратиться к камням.

А еще эти люди могут легко обучиться технике использования кристаллов, хрустального шара, а также навыкам чтения человека по чертам лица и форме тела.

Водолей

Любопытные по своей натуре, Водолеи отличаются сильным желанием познать недоступные нам тайны Вселенной, человека, макро- и микрокосма.

Кроме того, Водолеи активно интересуются биоритмами, психологическими тестами и самой парапсихологией. Они могут оказать помощь себе и другим людям с помощью разных способов самопознания и познания окружающего мира.

А еще у них часто случаются внезапные вспышки озарения, вдохновения и осознания сущности вещей.

Рыбы

Гиперчувствительные по своей натуре, с помощью погружения в себя Рыбы защищаются от любых потрясений и травм внешнего мира. Им следует понять, что чрезмерное зацикливание может довести их до грани.

Полагаясь только на себя, в итоге они могут просто задохнуться от неконтролируемого эмоционального взрыва. Их покровитель Нептун может открыть им путь к разным уровням сознания и подсознания. Рыбы обладают даром видеть неспокойные, но пророческие сны и видения.