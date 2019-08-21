Видео: Владимир Путин прибудет в Хельсинки на «летающем Кремле»

По сообщению Iltasanomat.fi самолет Путина Ил-96-300пу должен приземлиться в аэропорту Хельсинки-Вантаа в 14.30 по местному времени.

О самолете Владимира Путина немного известно, но некоторые данные все-таки есть.

У самолета более мощные моторы, чем у обычных моделей. Это Pratt & Whitney PW2000 реактивные моторы, благодаря которым этот самолет может лететь намного дольше без подзаправки, чем обычный самолет.

ФОТО: Lystseva Marina / COVI/Scanpix

На борту самолета есть все необходимое, чтобы президент в случае необходимости мог отдавать приказы. Там также есть ядерный чемоданчик, который президент всегда берет с собой. Система противоракетной обороны, Интернет, множество удобств, включая кладовую с вином - это далеко не все, что имеется на борту президентского самолета.

Вся отделка и мебель самолета - люксовые, включая спальню, ванную комнату и туалет - крышка покрыта позолотой.

По неподтвержденным данным Путин сам выбирал отделку и мебель для самолета.

На случай длительных перелетов в самолете имеется тренажерный зал.

Как сообщают российские СМИ, в распоряжении президента имеется четыре самолета Ил.

ФОТО: Lehtikuva Lehtikuva / REUTERS/Scanpix

По подсчетам экспертов стоимость одного такого самолета составляет около 425 миллионов евро.

Владимир Путин прибудет в Хельсинки с однодневным визитом 21 августа. Там он встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Президент Финляндии Саули Ниинистё ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik/Scanpix

Putin ja Niinistö kohtuvad tavaliselt kaks korda aastas. Selle aasta aprillis kohtusid nad Peterburis toimunud Arktika foorumil.

Обычно президенты России и Финляндии встречаются дважды в год. В апреле этого года Путин и Ниинистё встречались в Санкт-Петербурге на Международном арктическом форуме.