Ср, 21.08.2019
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  • «Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной

«Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

ФОТО: Instagram

Фанаты семьи Примадонны и юмориста отыскали редкий снимок, сообщает Пятый канал.

Поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина нашли ранее не опубликованный снимок Примадонны с пятилетней дочерью Лизой и разместили его на фан-странице в Instagram.

«Мама с дочкой», — подписали фотографию поклонники.

Алла Пугачева с дочерью

ФОТО: Instagram

«Алла Борисовна! Какие вы обе красивые», — прокомментировал пользователь. «Ангелочки!» — не сдержался другой. «Мамина доченька! Мира вам и добра, красотки!» — пожелал юзер. «Очаровательное фото!» — написал еще один поклонник. «Какая же Лиза у них все же красивая!» — признался подписчик фан-страницы.

Также пользователи пожелали Пугачевой огромного здоровья.

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