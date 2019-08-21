«Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной

Поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина нашли ранее не опубликованный снимок Примадонны с пятилетней дочерью Лизой и разместили его на фан-странице в Instagram.

«Алла Борисовна! Какие вы обе красивые», — прокомментировал пользователь. «Ангелочки!» — не сдержался другой. «Мамина доченька! Мира вам и добра, красотки!» — пожелал юзер. «Очаровательное фото!» — написал еще один поклонник. «Какая же Лиза у них все же красивая!» — признался подписчик фан-страницы.