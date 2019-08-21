Раскрыла секрет: вечно худеющая Чехова поведала, как лучше пить пиво

Телеведущая Анфиса Чехова, которая сейчас проводит отпуск в Лондоне, рассказала поклонникам, как лучше всего пить пиво. Это при том, что, как известно, артистка находится в постоянной борьбе с лишним весом. По ее словам, лучше всего это делать не закусывая.

«Пиво часто не пью, но иногда, если оно очень вкусное, то мне хочется. Главное не закусывать», — написала Чехова, добавив, что британское пиво в ее личном рейтинге занимает одну из первых строчек.

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram