Умерла актриса Александра Назарова, голос которой знаком почти каждому

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», - цитируют СМИ сообщение театра.

Заместитель худрука Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова сообщила журналистам, что у актрисы были проблемы с легкими и она проходила лечение.

Про дату, время и место пока не сообщается.

Александра Назарова родилась в Ленинграде 17 июля 1940 года. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского она сразу стала актрисой Центрального детского театра.

С 1965 года она служила в театре имени Ермоловой.

Наиболее известные роли в театре: Элен Келлер в «Сотворившей чудо», Костик в «Лунной сонате», Жульетта в «Бале воров», докторша Таня «Завтра в семь» (по роману Константина Симонова «Живые и мертвые»).

После 1960 года начала сниматься в кино. НА ее счету более 80 фильмов и сериалов -«Граница. Таежный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Елки 1914» и многие другие.

Огромную популярность ей принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня».

Но Назарова знакома зрителям не только благодаря ярким киноролям, она озвучивала фильмы и ее голос знаком большинству, кто любил смотреть кино.

В 2001 году она получила звание Народной артистки России.