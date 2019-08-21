Гороскоп на 21 августа: Львов ждет очень непростой день, попотеть придется и Рыбам
События дня располагают к общению, сегодня легко поладить друг с другом самым разным людям. Однако следует иметь в виду, что многие щедры на обещания, а, когда дело доходит до их исполнения, теряют энтузиазм. Необходимо проверять всю полученную информацию, а также помнить о том, что плохие известия распространяются быстро. Не давайте поводов для сплетен, старайтесь беречь свою репутацию, пишет Dvorec.ru.
Овен
Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры, любое общение пойдет вам на пользу. Могут напомнить о себе старые знакомые, люди, с которыми вы давно не виделись. Влиятельный человек предложит помощь в реализации ваших проектов, однако вряд ли будет бескорыстен; вообще, альтруистов в вашем окружении не так много, и за оказанные услуги наверняка позже придется заплатить. Деловая активность снижена, но и к развлечениям вы не чувствуете особой склонности. Не исключено переутомление, ощущение безмерной усталости от несложных, но многочисленных дел.
Вы готовы опекать и поддерживать каждого, кто попадает в поле вашего зрения, однако любимый человек вряд ли захочет стать объектом заботы. Тем, кто вам дорог, необходимо немного свободы, не стоит воспринимать это как угрозу отношениям или серьезную проблему, требующую немедленного решения.
Телец
Весьма удачный день, многие события которого наверняка придутся вам по душе. Правда, стоит иметь в виду, что сегодня вы едва ли обзаведетесь новыми союзниками и единомышленниками, да и старых можете растерять; однако и трудностей, которые нельзя преодолеть в одиночку, на вашем пути не возникнет. Необходимым условием успеха является своевременная и правильная расстановка приоритетов – только так вы сможете справиться с делами. Удачные покупки порадуют не только вас, но и ваших близких.
Не стоит посещать многолюдные светские мероприятия или торжества, которые могут затянуться допоздна. Не покажется утомительным даже самое тесное общение с близкими, обычные занятия подарят немало приятных впечатлений.
Близнецы
Поручите сложные дела другим и займитесь тем, к чему у вас действительно лежит душа. День получается довольно парадоксальным: вы добиваетесь успехов в делах, к которым относитесь легкомысленно и безответственно, но не получаете ожидаемых результатов от проектов, за которые беретесь со всей серьезностью. Неоднозначно складываются и профессиональные отношения: можно вести доверительные беседы с коллегами, обсуждать вопросы личного характера с руководством, но собственно профессиональные переговоры будут очень напряженными и мало результативными.
Не стоит пытаться в корне изменить свою личную жизнь, вы рискуете потерять то, что имеете. Сфера романтических отношений сейчас требует не тех решительных действий, к которым вы втайне считаете себя готовым, а постепенной коррекции сложившейся ситуации.
Рак
Ракам не стоит в одиночку браться за сложные дела: день едва ли подходит для самостоятельной работы, зато объединение усилий обещает принести впечатляющие плоды. Можно подписывать важные документы, в том числе – долгосрочные договора, заключать сделки купли-продажи. У многих представителей знака будет шанс выгодно приобрести какие-то авторские изделия, раритеты.
Неоднозначны планетарные влияния в сфере личной жизни. С одной стороны, разногласия недавнего прошлого могут обостриться, с другой – появится реальный шанс положить им конец, правильно расставив акценты. Звезды советуют не пренебрегать заботой о здоровье, поскольку жизненный потенциал несколько снижен.
Лев
Очень непростой день. Вы генерируете потрясающие идеи и торопитесь воплощать их в жизнь, однако на пути встают непредвиденные трудности. Сегодня ваши интересы лежат в сфере новых знакомств, общения с единомышленниками, поиска людей, разделяющих ваши увлечения и интересы. Члены семьи могут страдать из-за недостатка внимания, любимый человек склонен ревновать, делать не слишком приятные для вас умозаключения.
Не скупитесь на проявление нежных чувств, проявляйте неподдельный интерес к делам близких. Нежелательно мысленно возвращаться к неприятным событиям прошлого, корить себя за давние ошибки.
Дева
События этого дня потребуют от вас терпения и сдержанности. Девы, которым не удастся совладать с внезапно овладевшей ими горячностью, могут сами оказаться ее жертвой. Представители знака, наделенные более сильной волей, напротив, получат очередной повод гордиться своим благоразумием. Будьте разборчивы в общении, не доверяйте всем, кто стремится с вами сблизиться – среди жертв вашего обаяния могут быть и не самые достойные люди.
Романтические отношения складываются ровно, но их однообразие и предсказуемость порой будут вас огорчать. Не обвиняйте в этом любимого человека, лучше предложите ему что-нибудь оригинальное и интересное. Надолго запомнятся вылазки на природу, занятия необычными видами спорта.
Весы
Сложный день. Старайтесь сохранять уверенность в своих силах и не сходить с избранного пути, еще лучше заранее составить план и придерживаться его до самого вечера. Близкие люди испытывают ваше терпение, то предъявляя совершенно невыполнимые требования, то придираясь к мелочам, то обижаясь без видимой причины. Не стоит навязывать свое общество тому, кто в нем не нуждается, пытаться понравиться всем, с кем приходится иметь дело.
Вы добьетесь успехов в творческой деятельности, у многих появятся новые увлечения. Занятия спортом помогут поднять жизненный тонус, посещение культурных мероприятий значительно расширит кругозор. Долгие поездки вам противопоказаны, как и шумные, допоздна затягивающиеся развлечения – ваш жизненный потенциал высок, но организм все же уязвим.
Скорпион
Благоприятный день для общения, деловых и личных контактов. Постарайтесь побольше времени проводить на людях. Можно напомнить о себе старым знакомым, организовать дружескую встречу, торжество с большим количеством приглашенных. Вы будете не только блестящим оратором, но и внимательным слушателем. Скорпионы, которые проанализируют полученную информацию и сделают верные выводы, откроют для себя короткий путь к успеху.
Не жалейте времени на общение с близкими людьми. Сегодня вы сможете наладить отношения с теми, кого обидели, положить конец затянувшимся ссорам и противостояниям внутри семьи. Нежелательны далекие поездки, путешествия, связанные с риском для жизни и здоровья.
Стрелец
Этот день подходит для общения с близкими, встреч с родственниками, семейных праздников. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет, какие именно занятия подарят радость и поднимут настроение. Однако следует помнить, что ваш жизненный потенциал несколько снижен, возможно переутомление, не исключена и повышенная раздражительность. А потому чувство меры не должно вам изменить.
Возможны проблемы на работе, резкое ухудшение отношений с коллегами, споры с начальством. Старайтесь держаться в стороне от чужих интриг и помните о том, что конфликт – это способ не решения существующих проблем, а создания новых. Не стоит в этот день принимать решения о покупках, тратить большие суммы.
Козерог
Не стоит планировать на этот день ни серьезных дел, ни важных встреч. Решением финансовых вопросов также заниматься не нужно – вероятность потерь и неоправданных расходов очень велика. Возможны трудности в общении с малознакомыми людьми, появление в вашем окружении неприятных субъектов, с которыми все же придется иметь дело. Романтическое увлечение также не исключено, но вряд ли оно принесет вам счастье.
Хорошо складываются отношения с родственниками, у вас не возникнет претензий друг к другу, не появится желания критиковать и выяснять отношения. Восстановить силы поможет отдых на природе, пойдет на пользу и небольшая экскурсионная поездка. Вы легко усваиваете новые знания, которые позже окажутся весьма полезными.
Водолей
Некоторые затруднения в делах могут вас озадачить и даже расстроить, но в растерянности и унынии вы будете пребывать недолго – вскоре появятся новые идеи, требующие немедленного воплощения в жизнь. Торопиться не стоит; не предпринимайте решительных действий, не заручившись поддержкой влиятельных людей или хотя бы не поинтересовавшись их мнением. Велика тяга к рискованным мероприятиям, участию в сомнительных проектах; помните, что звезды сегодня проявляют к вам лишь весьма умеренную благосклонность.
Несколько лучше обстоит ситуация в личной жизни. Вы принимаете как раз те решения, которые необходимы для улучшения отношений с близкими. Не выбирайте легких путей; бороться придется скорее с собственными слабостями, чем с какими-то негативными внешними влияниями.
Рыбы
Быть терпеливым и трудиться до седьмого пота – возможно, не самая заманчивая перспектива, но выбор невелик. Сейчас вы просто не можете позволить себе плыть по течению, слепо доверившись судьбе; фактически, именно сегодня вы занимаетесь строительством собственного счастливого будущего – а данный этап всегда требует существенных трудозатрат. В романтических отношениях лишь на благотворное влияние звезд тоже рассчитывать не приходится: все зависит от вас, умение вовремя признать свои ошибки и скорректировать собственное поведение дорогого стоит.
Наградой за труды будут приятные эмоции и новые впечатления, порадует общение с родственниками и старыми друзьями. Стоит отказаться от вредных привычек и вспомнить о пользе правильного питания, прогулок на свежем воздухе и умеренных физических нагрузок.