Гороскоп на 21 августа: Львов ждет очень непростой день, попотеть придется и Рыбам

Лев

Очень непростой день. Вы генерируете потрясающие идеи и торопитесь воплощать их в жизнь, однако на пути встают непредвиденные трудности. Сегодня ваши интересы лежат в сфере новых знакомств, общения с единомышленниками, поиска людей, разделяющих ваши увлечения и интересы. Члены семьи могут страдать из-за недостатка внимания, любимый человек склонен ревновать, делать не слишком приятные для вас умозаключения.

Не скупитесь на проявление нежных чувств, проявляйте неподдельный интерес к делам близких. Нежелательно мысленно возвращаться к неприятным событиям прошлого, корить себя за давние ошибки.

Дева

События этого дня потребуют от вас терпения и сдержанности. Девы, которым не удастся совладать с внезапно овладевшей ими горячностью, могут сами оказаться ее жертвой. Представители знака, наделенные более сильной волей, напротив, получат очередной повод гордиться своим благоразумием. Будьте разборчивы в общении, не доверяйте всем, кто стремится с вами сблизиться – среди жертв вашего обаяния могут быть и не самые достойные люди.

Романтические отношения складываются ровно, но их однообразие и предсказуемость порой будут вас огорчать. Не обвиняйте в этом любимого человека, лучше предложите ему что-нибудь оригинальное и интересное. Надолго запомнятся вылазки на природу, занятия необычными видами спорта.

Весы

Сложный день. Старайтесь сохранять уверенность в своих силах и не сходить с избранного пути, еще лучше заранее составить план и придерживаться его до самого вечера. Близкие люди испытывают ваше терпение, то предъявляя совершенно невыполнимые требования, то придираясь к мелочам, то обижаясь без видимой причины. Не стоит навязывать свое общество тому, кто в нем не нуждается, пытаться понравиться всем, с кем приходится иметь дело.

Вы добьетесь успехов в творческой деятельности, у многих появятся новые увлечения. Занятия спортом помогут поднять жизненный тонус, посещение культурных мероприятий значительно расширит кругозор. Долгие поездки вам противопоказаны, как и шумные, допоздна затягивающиеся развлечения – ваш жизненный потенциал высок, но организм все же уязвим.

Скорпион

Благоприятный день для общения, деловых и личных контактов. Постарайтесь побольше времени проводить на людях. Можно напомнить о себе старым знакомым, организовать дружескую встречу, торжество с большим количеством приглашенных. Вы будете не только блестящим оратором, но и внимательным слушателем. Скорпионы, которые проанализируют полученную информацию и сделают верные выводы, откроют для себя короткий путь к успеху.

Не жалейте времени на общение с близкими людьми. Сегодня вы сможете наладить отношения с теми, кого обидели, положить конец затянувшимся ссорам и противостояниям внутри семьи. Нежелательны далекие поездки, путешествия, связанные с риском для жизни и здоровья.

Стрелец