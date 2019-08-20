Вт, 20.08.2019
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Видео: Валерия получила травму на съемках музыкального шоу

Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Супруг певицы Иосиф Пригожин опубликовал кадры оказания медицинской помощи пострадавшей, пишет Пятый канал.

Певица Валерия травмировала ногу на съемках музыкальной телепередачи на одном из федеральных каналов. Об этом в Instagram во вторник, 20 августа рассказал супруг исполнительницы — Иосиф Пригожин. Известный продюсер опубликовал кадры, на которых его жене оказывают медицинскую помощь.

«Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудрится пораниться?» — подписал пост продюсер.

Позже Иосиф Пригожин назвал причину, по которой Валерия вынуждена была срочно обратиться к бригаде скорой помощи, дежурившей на съемках. Об этом сообщают РИА Новости.

«Лера споткнулась на съемках, поранила ногу. Врачи оказали помощь, на съемках всегда дежурит «скорая», и съемки продолжились», — поделился продюсер.

В комментариях к ролику, на котором медики обрабатывают рану Валерии, многие подписчики выразили сочувствие певице и пожелали скорейшего выздоровления. Однако среди фолловеров нашлись те, кто назвал видео с травмированной звездой — хорошим пиар-ходом.

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