Вт, 20.08.2019
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Женился самый популярный блогер на YouTube

Свадьба самого популярного в мире блогера

ФОТО: скриншот с youtube.com

Девушке он сделал предложение во время совместного путешествия в Японию весной этого года, рассказывает Лайф.

Самый популярный блогер на YouTube (почти 100 млн подписчиков) Феликс Арвид Ульф Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie (Пьюдипай), женился. Он связал себя узами брака с девушкой, с которой встречался довольно продолжительное время, — Марцией Бизоньин.
 
Молодые люди познакомились в Интернете. У Марции тоже есть свой видеоблог, в котором она рассказывает о косметике и делится дамскими секретами.

Девушка жила в Италии, поэтому влюбленным трудно было развивать отношения. Сначала Феликсу пришлось переехать на родину избранницы, но позднее они вместе перебрались в британский город Брайтон. Весной 2018 года Пьюдипай попросил Марцию стать его женой. Это произошло во время совместного путешествия в Японию.

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