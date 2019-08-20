Женился самый популярный блогер на YouTube

Девушка жила в Италии, поэтому влюбленным трудно было развивать отношения. Сначала Феликсу пришлось переехать на родину избранницы, но позднее они вместе перебрались в британский город Брайтон. Весной 2018 года Пьюдипай попросил Марцию стать его женой. Это произошло во время совместного путешествия в Японию.