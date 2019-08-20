Самая сексуальная дальнобойщица в мире сводит с ума пикантными фото: держите себя в руках!
Эффектная блондинка из Швеции Анжелика Ларссон уже несколько лет работает дальнобойщицей. Водительские права она получила в 21 год и сразу начала работать водителем грузовика.
Красотка работает в компании Skellefteå lastbilsstation. По ее словам, в Швеции у женщины нет проблем с тем, чтобы устроиться водителем большегруза.
Анжелика говорит, что в Швеции каждый пятый водитель грузовика — женщина, и с каждым годом их становится все больше. Работа водителей грузовиков — и мужчин, и женщин — в компании оплачивается одинаково.
Пока девушка выполняет рейсы только по родной Швеции, но в будущем она хотела бы больше ездить по Европе. Несмотря на свой рост — рост всего 154 см — Анжелика не только перевозит грузы, но и сама занимается погрузкой и разгрузкой полуприцепа.
На работе Анжелика всегда с макияжем. Во время остановок и между рейсами девушка любит играть в World of Warcraft, заниматься в тренажерном зале и фотографироваться. Снимки девушка добавляет в Instagram, где их с удовольствием «лайкают» подписчики и оставляют под ними комплименты хозяйке аккаунта. В интернете девушку называют «самым красивым водителем грузовика в мире». В свободное же время девушка ездит на байке и занимается дайвингом.