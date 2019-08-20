Богомолов впервые прокомментировал драку с Виторганом и свадьбу с Собчак

В ходе беседы Богомолов довольно туманно прокомментировал схватку с Виторганом. «Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному... Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», - сказал он.

При этом режиссер предпочитает не высказываться на тему своей личной жизни, хотя и не чурается публиковать откровенные посты в социальных сетях.

«Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду», - сказал он, дав понять, что в целом не собирается скрываться от общественности.

«Сеть – один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид», - заявил он.

Также Богомолов пустился в рассуждения на тему отношений между мужчиной и женщиной.