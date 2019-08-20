Богомолов впервые прокомментировал драку с Виторганом и свадьбу с Собчак

Скандально известный режиссер и новый избранник Ксении Собчак Константин Богомолов дал откровенное интервью, в котором прокомментировал роман телеведущей и драку с ее бывшим мужем Максимом Виторганом.
В ходе беседы Богомолов довольно туманно прокомментировал схватку с Виторганом. «Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному... Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», - сказал он.
«Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду», - сказал он, дав понять, что в целом не собирается скрываться от общественности.
«Сеть – один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид», - заявил он.
Также Богомолов пустился в рассуждения на тему отношений между мужчиной и женщиной.
«Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра. Однако это не отменяет серьезности, правда? Все нужно делать по-настоящему, при этом жить легко, в радость. Жизнь – счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания. Ненавижу пафос, прямо трясет от него. Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности», - приводит слова режиссера ТАСС.