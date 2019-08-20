Не выбросишь в окошко! Жительница Эстонии нашла в огороде картофелину и обомлела

Картошку-гигант весом в 1,3 килограмма обнаружила на своем участке в Палдиски Варвара Гогинава, видеоблогер, которая минувшей весной показала жителям Эстонии, как выжить на 1 евро в день. Своей находкой Варвара еще не успела поделиться на YouTube, но собирается в скором времени это сделать. А пока Варвара предоставила фотодоказательство нашему порталу.

Как выяснилось, за картошкой-гигантом никто не ухаживал и не удобрял.

ФОТО: Из личного архива Варвары

«Она из картофельных очисток выросла. Скидывала их в листву и скошенную траву, думала, авось прорастет, – рассказывает Варвара. – В итоге с заднего двора собрали четыре килограмма картофеля. Ничем не удобряли, плодородная земля в Палдиски».

«Картофан пока на даче отдыхает, но мне уже рецепты разных драников шлют», – говорит Варвара.