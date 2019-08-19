Фото: Ольга Серябкина показала роскошную фигуру в прозрачном белье

Фотоссесия проходила на природе.

На фотографиях Ольга позирует в черном белье с прозрачным бюстгальтером. Пикантные места прикрывают пышные рукава, которые дополняют королевский образ звезды.

"На второй фотке прям "Мама Босс"", - написалa одна из подписчиц.

Кроме соблазнительных снимков Ольга дала совет, как стать уверенным в себе. Певица отметила, что во-первых надо начинать с любви к себе.