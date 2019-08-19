Фото: Ольга Серябкина показала роскошную фигуру в прозрачном белье

Российская популярная певица Ольга Серябкина вновь решилась на откровенную фотосессию. Серией снимков она поделилась на своей Instagram-странице, пишет Rus.tvnet.
Фотоссесия проходила на природе.
На фотографиях Ольга позирует в черном белье с прозрачным бюстгальтером. Пикантные места прикрывают пышные рукава, которые дополняют королевский образ звезды.
"На второй фотке прям "Мама Босс"", - написалa одна из подписчиц.
Кроме соблазнительных снимков Ольга дала совет, как стать уверенным в себе. Певица отметила, что во-первых надо начинать с любви к себе.
"Прикольно, когда люди с идеальной внешностью рассказывают, что надо себя любить", - иронично написал другой комментатор.
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Часто вижу комментарии, где девчонки и парни спрашивают о том, как стать увереннее в себе... Начните с любви к самим себе. Попытайтесь понять и принять, что каждый из вас – особенный человек, который может привнести в этот мир что-то уникальное. Любите свои настоящие мысли, своё тело таким, какое оно есть, свои поступки от сердца. Гоу начнём прямо сейчас. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Какую часть тела вы любите больше всего? Каким своим достижением гордитесь? И вообще, что вам в себе самих нравится больше? Ищите каждую деталь. Делитесь мыслями здесь 🦋black beauty by @my_dear_petra #molly