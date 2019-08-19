Эмили Ратаковски пожаловалась на слишком жаркое лето, опубликовав фото в мини-бикини

Релиз каждого нового купальника воспринимается фанатами популярной американской модели как настоящий праздник. Ведь девушка непременно проверяет их на себе, делясь результатами с подписчиками, пишет Лайф.
В этот раз 27-летняя Эмили Ратаковски обрадовала фанатов в Instagram, анонсировав новую модель своего бренда. Отказавшись от лёгких путей, девушка в своём личном аккаунте опубликовала короткое видео в откровенном купальнике новой расцветки, пожаловавшись на невыносимую жару. И, конечно же, прикрепила ссылку на аккаунт своего бренда.
Там девушка и объявила пополнение своей коллекции. Встав перед зеркалом в новом бикини, Эмили позировала перед камерой, демонстрируя все свои самые лучшие стороны. Фанаты сразу же оценили и ракурс, и новый купальник.
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Королева красоты! Просто сногсшибательная
Ябкупил ;)
Идеальная
- написали поклонники под фото и видео.
Но не все начинания Эмили Ратаковски заканчиваются хорошо. Недавно девушка решила внести свой вклад в движение феминисток и бодипозитива. Для журнала Harper's Bazaar модель снялась в провокационной фотосессии и опубликовала своё эссе на тему суперженственности. Но Эмили не поддержали, обвинив в циничности.