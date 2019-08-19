Пн, 19.08.2019
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  • Эмили Ратаковски пожаловалась на слишком жаркое лето, опубликовав фото в мини-бикини

Эмили Ратаковски пожаловалась на слишком жаркое лето, опубликовав фото в мини-бикини

Эмили Ратаковски

ФОТО: Evan Agostini / AP

Релиз каждого нового купальника воспринимается фанатами популярной американской модели как настоящий праздник. Ведь девушка непременно проверяет их на себе, делясь результатами с подписчиками, пишет Лайф.

В этот раз 27-летняя Эмили Ратаковски обрадовала фанатов в Instagram, анонсировав новую модель своего бренда. Отказавшись от лёгких путей, девушка в своём личном аккаунте опубликовала короткое видео в откровенном купальнике новой расцветки, пожаловавшись на невыносимую жару. И, конечно же, прикрепила ссылку на аккаунт своего бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Там девушка и объявила пополнение своей коллекции. Встав перед зеркалом в новом бикини, Эмили позировала перед камерой, демонстрируя все свои самые лучшие стороны. Фанаты сразу же оценили и ракурс, и новый купальник.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Королева красоты! Просто сногсшибательная

Ябкупил ;)

Идеальная

- написали поклонники под фото и видео.

Но не все начинания Эмили Ратаковски заканчиваются хорошо. Недавно девушка решила внести свой вклад в движение феминисток и бодипозитива. Для журнала Harper's Bazaar модель снялась в провокационной фотосессии и опубликовала своё эссе на тему суперженственности. Но Эмили не поддержали, обвинив в циничности.

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