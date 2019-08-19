Деми Роуз вернулась с отдыха, сменив откровенные купальники на кружевное белье

После долгого и яркого отпуска на Бали Деми Роуз сразу вошла в рабочую колею. Девушка выложила фото, выполненное Григорио Кампосом, который особенно любит работать с пышнотелыми моделями. На снимке девушка отдыхает на кровати, придерживая грудь руками.

Из одежды на Деми только светлое кружевное бельё, ничего особо не скрывающее, а только подчёркивающее все немалые достоинства девушки. Модель не стала никак подписывать снимок, лишь оставила эмодзи, выражающее любовь и благодарность фотографу за его работу.

Под постом поклонники творчества модели как обычно не смогли сдержать восторг.

Самая прекрасная девушка на свете

Вау, это теперь моё самое любимое фото. У тебя настоящий дар на такое

Вот это доброе утречко

- написали поклонники.

В этот раз обошлось без недобрых людей, которые привыкли обвинять Деми Роуз в пластике. Девушка с самого начала карьеры твердит, что её фигура — плод долгой работы в зале, строгой диеты и удачной генетики, но ей не всегда верят.