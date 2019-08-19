Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 августа

Лев

Самый неблагоприятный день этой недели — среда. Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, потребуется больше осторожности, но не только 21 августа. На этой неделе астролог советует избегать общения со злыми знаками Зодиака. Львам нужно окружить себя теми, кто провоцирует в них появление новой мотивации, помогает идти вперед.

В работе можно смело браться за что-то новое, проявлять инициативу, креатив, выдумку. Это прекрасное время для начала новых проектов. В любви очень продуктивным данный период окажется для Львов, которые находятся в поисках. Звезды и планеты повысят харизму и обаяние представителей этого знака, поэтому у них будет больше шансов на успех в любовных делах.

Дева

У Дев полоса удач начнется 21 числа и продлится до 23 августа. Это не значит, что только в эти дни можно выходить за пределы зоны комфорта и работать в самом интенсивном темпе. Просто в эти дни вероятность появления проблем минимальна. Единственное, что действительно спасет Дев от фиаско — это отсутствие мощных амбиций. Стоит сфокусироваться на каких-нибудь простых делах.

Большой успех ожидает представителей этого знака в амурной сфере. Им стоит проверять любовную совместимость перед началом новых отношений, чтобы не ошибиться с выбором партнера. Первое впечатление о людях может быть искаженным, неверным. Это значит, что далеко не всегда человек показывает свои негативные стороны в самом начале совместного пути. Чтобы новые отношения начались успешно, не стоит делиться впечатлениями о них с окружающими людьми.

Весы

Звезды и планеты сейчас находятся в довольно хорошем положении, поэтому их энергетика гармонична и созидательна. Это поспособствует позитивному началу новых дел на работе, улучшению домашнего уюта, эффективному командному труду. Это поможет Весам избавиться от черной полосы в жизни и преодолеть все возможные неурядицы. Мощный заговор от проблем и неудач также станет весьма полезным в этом плане.

Жизнь Весов изменится к лучшему, но не всегда эти изменения будут заметными и очевидными. Не нужно бояться строить планы на будущее и посвящать себя любовным поискам. На этой неделе будет много приятных моментов, особенно на выходных, когда энергетика звезд станет максимально динамичной.

Скорпион

В любви у Скорпионов могут наступить не самые лучшие времена. Это касается не только тех, кто находится в отношениях, но и тех, кто еще только на стадии поисков. Самый опасный день недели — 21 августа. В среду могут происходить неприятные ссоры, так что лишний раз лучше не выяснять отношения, тем более на людях. Представителям этого знака нужно будет научиться защищать себя от чужой негативной энергии.