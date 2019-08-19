Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 августа

Пришло время, которое идеально подойдет для завершения важных дел, поскольку лето уже на исходе. Несмотря на это, настроение планет и звезд будет довольно хорошим, поэтому многим желающим удастся изменить свою жизнь у лучшему, начать новую главу своей жизни. Портал Woman`s day также поделился остальными важными советами астролога.
Овен
Овнам стоит следовать десяти важным действиям, чтобы себя к счастью. Это будет очень позитивная неделя для представителей этого огненного знака. Астролог настоятельно рекомендует расставлять приоритеты уже в самый первый день недели, чтобы не тратить время попусту. Это будет неблагоприятный день, потому что всё пойдет наперекосяк, но не стоит отчаиваться, так как дальше все будет становиться только лучше.
Выходные — самое волшебное время для этих людей. Ближе к субботе стоит уже начать думать о том, как провести ее и воскресенье. Хороший выбор — романтика, свидания. Даже тем, кто уже находится в отношениях, нужно посвятить себя полностью любви, не говоря о тех, кто пока только в поисках. В целом неделя будет продуктивной и в делах, поэтому не стоит сидеть без дела на буднях.
Телец
Не нужно лезть на рожон в работе. Павел Глоба рекомендует пока не рисковать и не лениться. Лучше делать что-то попроще, чем браться за трудные дела. Требующие максимальной вовлеченности в процесс. Относительно большой успех на этой неделе ждет трудолюбивых Тельцов, которые умеют нормально воспринимать критику окружающих.
Близнецы
У представителей этого знака на текущей неделе все будет довольно размеренно. Положительная энергетика этих людей поможет им привлечь в свою жизнь любовь, укрепить имеющиеся отношения, найти новых друзей. Большая удача ждет Близнецов уже в понедельник и вторник. 24 августа окажется самым непродуктивным и неблагоприятным днем, так что в эту субботу лучше не рисковать.
Особо позитивными на этой неделе станут новые знакомства. Близнецам стоит побороть свои страхи и начать поиски новых друзей, единомышленников. Всем, кто состоит в долгосрочных отношениях, лучше не расставаться на долгое время. Даже если не удастся вместе отдохнуть, вместе всегда можно заняться домашними делами, работой, обязанностями. Вторая половинка потребует поддержки.
Рак
На этой неделе нужно почаще встречаться с близкими, звонить родителям, посвящать время любимым. Тем Ракам, которые пока одиноки, желательно не знакомиться с представителями противоположного пола. Можно закинуть удочку в социальных сетях, провести знакомство там, но первое свидание на этой неделе точно не будет наилучшим выбором. Неделя хорошая для вывода текущих отношений на более высокий уровень.
Лев
Самый неблагоприятный день этой недели — среда. Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, потребуется больше осторожности, но не только 21 августа. На этой неделе астролог советует избегать общения со злыми знаками Зодиака. Львам нужно окружить себя теми, кто провоцирует в них появление новой мотивации, помогает идти вперед.
В работе можно смело браться за что-то новое, проявлять инициативу, креатив, выдумку. Это прекрасное время для начала новых проектов. В любви очень продуктивным данный период окажется для Львов, которые находятся в поисках. Звезды и планеты повысят харизму и обаяние представителей этого знака, поэтому у них будет больше шансов на успех в любовных делах.
Дева
У Дев полоса удач начнется 21 числа и продлится до 23 августа. Это не значит, что только в эти дни можно выходить за пределы зоны комфорта и работать в самом интенсивном темпе. Просто в эти дни вероятность появления проблем минимальна. Единственное, что действительно спасет Дев от фиаско — это отсутствие мощных амбиций. Стоит сфокусироваться на каких-нибудь простых делах.
Большой успех ожидает представителей этого знака в амурной сфере. Им стоит проверять любовную совместимость перед началом новых отношений, чтобы не ошибиться с выбором партнера. Первое впечатление о людях может быть искаженным, неверным. Это значит, что далеко не всегда человек показывает свои негативные стороны в самом начале совместного пути. Чтобы новые отношения начались успешно, не стоит делиться впечатлениями о них с окружающими людьми.
Весы
Жизнь Весов изменится к лучшему, но не всегда эти изменения будут заметными и очевидными. Не нужно бояться строить планы на будущее и посвящать себя любовным поискам. На этой неделе будет много приятных моментов, особенно на выходных, когда энергетика звезд станет максимально динамичной.
Скорпион
В любви у Скорпионов могут наступить не самые лучшие времена. Это касается не только тех, кто находится в отношениях, но и тех, кто еще только на стадии поисков. Самый опасный день недели — 21 августа. В среду могут происходить неприятные ссоры, так что лишний раз лучше не выяснять отношения, тем более на людях. Представителям этого знака нужно будет научиться защищать себя от чужой негативной энергии.
В работе Скорпионам повезет, особенно в понедельник, когда энергетика звезд будет самой позитивной. В первый день недели Скорпионам удастся эффективно начать новые дела, а также завершить то, что не получилось завершить в прошлую пятницу. Неделя будет идеальной для командной работы, творческой деятельности. Возможны поступления денежных средств.
Стрелец
Стрельцам стоит опасаться на этой неделе недоброжелателей, которые могут активизироваться. Павел Глоба отмечает возможность активизации энергетических вампиров, которых можно научиться определять по семи основным признакам. Несмотря на выпады врагов, люди этого знака могут серьезно преуспеть в делах и в работе. Им можно тратить деньги на развлечения и подарки для себя любимых.
Неделя идеальна для смены обстановки. Астролог советует собирать чемоданы и отправляться в путешествие, если есть такая возможность или необходимость. Уже с самого понедельника наступит благоприятное время и для амурных приключений. Можно знакомиться с новыми людьми и продолжать искать свою любовь. Тем Стрельцам, которые уже состоят в отношениях, тоже повезет.
Козерог
На фоне деловых проблем могут начаться неурядицы и в любви. Павел Глоба советует Козерогам не забывать о том, что вторая половинка требует определенную долю внимания к себе. Не нужно бросаться громкими словами, потому что собрать рассыпавшиеся отношения потом будет практически не реально. Одиноким Козерогам и вовсе не стоит задумываться о любви — лучше сфокусировать внимание на работе.
Водолей
У представителей этого знака Зодиака на этой неделе может появиться много недоброжелателей и завистников. Специальные обереги помогут защититься от их негативной энергии и влияния. В отношениях с близкими и второй половинкой лучшим оружием против проблем будет искренность. Также поможет остаться на плаву стремление к компромиссам. Не нужно преследовать только свои цели — лучше позаботиться о близких.
В работе тоже иногда придется идти на жертвы, что не самое приятное для людей этого знака. Им хочется быть первыми во всем и всегда, но реалии таковы, что порой нужно немного умерить свои амбиции и стать более уступчивыми и добрыми. Люди не забудут этого — они сделают правильные выводы о Водолеях, поэтому могут стать их новыми друзьями.
Рыбы
Выходные у представителей этого знака, скорее всего, не зададутся. Чтобы преодолеть проблемы, придется бороться с рутиной на протяжении всей недели, особенно в субботу и воскресенье. В работе Рыбам понадобится максимум внимания и осторожности. Рыбы — не самый ответственный и надежный знак, но им стоит побольше общаться с такими людьми, чтобы перенять какие-то важные качества.
В любовной сфере наступает период прохлады. Поэтому стоит воспользоваться любым поводом для того, чтобы отдохнуть друг от друга. Придется сделать выбор между любовью и работой, а Рыбы не любят вставать перед дилеммами. Это и будет основная задача на текущий период — понять, какая сфера требует большего внимания.