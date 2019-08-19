«Он схватил меня, бросил на землю, засунул руку в брюки»: в Тарту неизвестный напал на девушку

«Пожалуйста, девочки, не ходите домой ночью в одиночку, возьмите такси, идите с подругой или парнем, с кем-то, кому вы доверяете», - предупреждает она.

Пострадавшая поделилась своей историей в Instagram и Facebook.

В пятницу вечером со мной произошел ужасный несчастный случай, на меня напали. Это произошло в Тарту в конце пешеходного моста Турусильд со стороны Аннелинна, напавшим был неизвестный мужчина,

— объясняет она.

По словам девушки, мужчина схватил ее, бросил на землю, засунул руку ей в брюки.

Я закричала что есть мочи, он начал засовывать руку мне в рот. Мне повезло, я отделалась небольшими травмами и шоком. Всем так повезти не может. Пока что это похоже на сон, потому что это случилось в моем родном городе, на дороге, которую я проходила бесчисленное количество раз.

— добавляет она.

Руководитель тартуского отделения полиции Вейко Ярва сказал Elu24, что об инциденте также сообщили в полицию рано утром в субботу. Показания потерпевшей были получены полицией, было возбуждено уголовное дело.

"Описанный случай является исключительным для Тарту и других регионов Эстонии, но вполне понятно, что он повлияет на чувство безопасности людей. Хотя на данный момент мы не установили личность потенциального злоумышленника, пострадавшая предоставила полиции описание, которое поможет в задержании подозреваемого", - сказал Ярва.

Он также отметил, что пострадавшая повела себя в этой ситуации правильно: немедленно вызвала полицию, описала человека, который на нее напал, сделала все возможное, чтобы защитить свое здоровье и безопасность.

Однако, разумнее будет добираться до дома ночью на такси или в компании. Столкнувшись с подобной угрозой, вы должны сначала обратить на себя внимание, закричав и как можно быстрее отступив в безопасное место, попросить помощи у прохожих и вызвать полицию,

— добавил руководитель тартуского отделения полиции.

Ярва также отметил, что вне независимости от ситуации, физической подготовки и навыков человека, он не рекомендовал бы в первую очередь атаковать нападавшего, потому что вы не можете заранее знать, какие инструменты или оружие может использовать преступник. Он также отметил: