Гороскоп на 19 августа: Козероги могут смело отправляться в путь, Девам звезды советуют не ходить по магазинам

Овнов ожидает плодотворный и интересный день. Однако следует иметь в виду, что награда за труды заставит себя ждать. Тем, кто рассчитывал пополнить бюджет, стоит набраться терпения. Нежелательно также делать крупные инвестиции, покупать дорогие вещи – финансовая картина неблагоприятна.

Тельцам стоит смириться с тем, что некоторые их планы останутся нереализованными, а с воплощением в жизнь интересных идей придется подождать. Нельзя сказать, что звезды к вам неблагосклонны, но и на их безграничное покровительство никак нельзя рассчитывать.

Этот день Близнецы едва ли сочтут удачным и благоприятным, однако позитивные тенденции все же порой будут давать о себе знать. Ваша задача – пользоваться благоприятным стечением обстоятельств и преодолевать только те преграды, которые нельзя обойти. Вас ждут серьезные испытания, но логика, здравый смысл и рассудительность значительно облегчат решение актуальных проблем.

Раки сегодня особенно ранимы и чувствительны, а потому нуждаются в поддержке близких людей даже больше, чем обычно. К счастью для представителей данного знака, сегодня им не нужно опасаться неприятных сюрпризов в личной жизни, непреодолимых трудностей в отношении с друзьями, родственниками и любимым человеком.

Особого внимания Львов потребуют отношения с любимым человеком. Кажется, что в этой сфере доминируют неблагоприятные тенденции; вероятность ссор возрастает с каждым часом, разногласия чрезвычайно серьезны. Тем не менее, у вас есть шанс избежать конфликта.

Предельная осторожность необходима Девам, собирающимся сегодня решать финансовые вопросы. Звезды советуют воздержаться от покупок, не распоряжаться ни своими, ни чужими деньгами – вероятность потерь весьма велика. Еще одна сфера, находящаяся в зоне влияния негативных тенденций – это деловые отношения. Отложите переговоры, спокойно относитесь к критике коллег и начальства, будьте готовы вступить в борьбу с конкурентами.

В сфере влияния негативных тенденций находятся романтические отношения, поэтому влюбленным Весам предстоит пережить непростой день. Не подходит он также для новых знакомств личного характера. Зато для решения профессиональных вопросов лучший момент и представить себе трудно. Переубедить оппонента, одержать верх в споре, заручиться поддержкой влиятельного лица вам будет очень легко!

Скорпионы могут реализовать давние планы, да и вообще этот день будет соответствовать ожиданиям представителей данного знака. Единственная серьезная проблема состоит в том, что звезды просто не успевают за вашим ритмом жизни: сегодня исполнятся желания, о которых вы уже успели забыть.

День связан со снижением жизненного тонуса и, как следствие, проблемами со здоровьем и настроением. Однако Стрельцы умеют «держать удар», и сегодня можно говорить лишь об отдельных неприятных моментах, а никак не о неудачном дне в целом. Упорство, целеустремленность и трудолюбие помогут вам с достоинством выйти из сложных ситуаций на работе; внимание к близким, готовность к уступкам и чувство юмора оградят от проблем в семье.

День обещает быть удачным для тех Козерогов, кто отправляется в дорогу и планирует большую его часть провести вдали от дома. Вы легко найдете общий язык с попутчиками, поладите со знакомыми из других городов, сможете договориться о сотрудничестве с иностранными партнерами.

Водолеям не стоит в этот день браться за новые дела, приступать к работе над масштабными проектами. Вообще, представителям данного знака стоит положиться на судьбу и «действовать по обстановке» - так они облегчат жизнь и себе, и окружающим. В отношениях с близкими вам сегодня отводится роль советчика, лидера и наставника.