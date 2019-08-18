Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака с самой мрачной энергетикой, которых нужно опасаться

Первым в списке астролога оказался Скорпион. По его словам, с самого рождения у этого знака очень тяжелая энергетика. Давно замечено, что когда в семье рождается Скорпион, один из родственников умирает. Виной всем Плутон - планета смерти, утрат и ужасов, которая управляет Скорпионами. Она заставляет их любить обман, интриги и месть. Всем известная злопамятность это знака. Даже обладает от природы спокойным характером, они не способны удержать рвущуюся изнутри разрушительную силу. Астролог рекомендует в общении со Скорпионами ставить мощную защиту.

Овен - раб гневных и негативных эмоций, которые он совершенно не умеет сдерживать. Неудивительно, ведь знаком управляет планета войны - Марс, носящая имя жестокого бога войны. В Овне всегда есть внутренний садизм, эгоцентризм и желание удовлетворить низменные потребности. В духовном плане Овны слабы, и в порыве ярости способны разрушить и уничтожить все и всех на своем пути, унижая и не жалея противников.