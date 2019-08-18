Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака с самой мрачной энергетикой, которых нужно опасаться

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых окружающим стоит опасаться - уж слишком тяжелая и мрачная энергетика окружают рожденных под этой несчастливой звездой. Чаще всего они несут близким негатив, жестокость и холод, пишет Topnews.
Первым в списке астролога оказался Скорпион. По его словам, с самого рождения у этого знака очень тяжелая энергетика. Давно замечено, что когда в семье рождается Скорпион, один из родственников умирает. Виной всем Плутон - планета смерти, утрат и ужасов, которая управляет Скорпионами. Она заставляет их любить обман, интриги и месть. Всем известная злопамятность это знака. Даже обладает от природы спокойным характером, они не способны удержать рвущуюся изнутри разрушительную силу. Астролог рекомендует в общении со Скорпионами ставить мощную защиту.
Овен - раб гневных и негативных эмоций, которые он совершенно не умеет сдерживать. Неудивительно, ведь знаком управляет планета войны - Марс, носящая имя жестокого бога войны. В Овне всегда есть внутренний садизм, эгоцентризм и желание удовлетворить низменные потребности. В духовном плане Овны слабы, и в порыве ярости способны разрушить и уничтожить все и всех на своем пути, унижая и не жалея противников.
Мрачный Козерог в постоянном негативе может винить Сатурн, не вызывающий у людей ни одной положительной эмоции. Козероги очень умы, но начисто лишены способности нравится окружающим. Зато месть Козерогов, способного годами оттачивать способом отомстить противнику, хорошо известна. Они редко нападают первыми, но готовы идти по головам близких ради цели. Душевная черствость завершает портрет этого мрачного и холодного знака. Они не будут тратить врея на душевные разговоры и сопереживание попусту - только ради информации о противнике.