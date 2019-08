Вечеринка New Trends. New Looks взорвала ночной Таллинн своей эротичностью

New Trends. New Looks -женское событие этого лета для любителей красоты, здоровых трендов и моды. Организаторами нового и успешного мероприятия стали Ирина Джиемждела, Оксана Хэрради, Джамиля Мирзоева, Мила Карпикова и дизайнер Герли А. Шантель.