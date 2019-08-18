Вечеринка New Trends. New Looks взорвала ночной Таллинн своей эротичностью
New Trends. New Looks -женское событие этого лета для любителей красоты, здоровых трендов и моды. Организаторами нового и успешного мероприятия стали Ирина Джиемждела, Оксана Хэрради, Джамиля Мирзоева, Мила Карпикова и дизайнер Герли А. Шантель.
В этот вечер более 70 гостей насладились насыщенной программой, в которую входили экспресс мастер-классы от специалистов минеральной косметики Bellapierre Cosmetics и южнокорейских нанотехнологий NANOASIA, а также художника-стилиста по прическам международного уровня Джамили Мирзоевой.
Изюминкой вечера стало дефиле очень горячих моделей, которые продемонстрировали наряды ручной работы Gerli A Chantelle.
«Это наше первое мероприятия летнего формата. Нам безумно приятно, что столько гостей и наших партнеров поддержали нас! Наша цель - вдохновить, поделиться полезной информацией, дать женщинам мотивацию: как ухаживать за собой, оставаться здоровой, ухоженной и стильной. Мы хотим, чтобы наши гости могли общаться, знакомиться с интересными людьми и открывать для себя новые возможности», - говорит организатор вечеринки Ирина Джиемждела.
Мероприятие прошло на террасе Varblane.