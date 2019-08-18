Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

На этой неделе большинству из нас удастся запрограммировать энергетику на успех, потому что звезды и планеты будут находиться в гармонии. Конечно, сильно повезет далеко не всем знакам Зодиака, потому что некоторые ночные светила потеряют часть позитивной энергии.
Главный совет астрологов на этот период — не бойтесь ставить перед собой новые цели и задачи.
Овен
У Овнов до 22 числа с энтузиазмом и удачей все будет в полном порядке. Самый динамичный и необычный день в плане энергетики — 24 августа, суббота. В это время Марс с Венерой окажутся в одной команде. Этот день подарит Овнам много эмоций. Астрологи советуют посвятить его развлечениям и интересным мероприятиям.
Сильные заговоры на удачу и богатство помогут преодолеть проблемы в финансовой и рабочей сферах. Также остаться на плаву и приумножить доходы поможет обостренное шестое чувство. А вот советы окружающих могут оказаться бесполезными, поэтому брать их на вооружение не стоит.
Телец
В целом почти во всех делах Тельцов ожидает успех, особенно с 21 по 24 августа, пока планеты будут созидательными и активными. Это приятный и размеренный период, так что лучше избегать негативных мыслей и конфликтов. Это поможет остаться на позитивной волне.
Близнецы
Ссоры и конфликты могут поставить точку в дружбе и любви, так что на этой неделе Близнецам лучше быть аккуратнее со словами и поступками. Астрологи рекомендуют заняться личными делами, уделить больше времени работе.
На этой неделе удача будет зависеть от того, насколько сильно Близнецы хотят достичь своих целей, а не каким образом. В финансовой сфере им поможет мантра богатства и процветания. Чем больше Близнецы будут желать, тем больше получат, так что им не стоит стесняться своих желаний.
Рак
Что касается работы, увлечений и бизнеса, то неделя станет очень продуктивной и благоприятной. В первую очередь это относится к тем Ракам, которые смогут заставить себя делать то, что боялись начать ранее. Победив сомнения, представители этого Знака смогут достичь успеха. Дорогостоящие приобретения лучше также произвести в период со среды по пятницу.
Лев
У Львов начинается период, когда звезды и планеты подарят им то, чего они заслуживают. Вполне возможно, что в начале недели Львы увидят первые плоды своих трудов, почувствуют удачу. Привлечь в свою жизнь еще больше позитива, нужных событий и людей им помогут три эффективные практики.
Настало время для активных действий в любви и в делах. Львам стоит доверять интуиции и смотреть проще на всё происходящее. Этот период абсолютно не подходит для одиночества и уединения. Важно как можно больше общаться, заводить новые знакомства. Командная работа окажется очень продуктивной.
Дева
Девам на этой неделе противопоказаны риски и авантюры. Если им удастся сохранить стабильность в такой непредсказуемый период, то удача от них не отвернется. Желательно посвятить больше времени отношениям, семье, общению с людьми.
Главное — опасаться энергетических вампиров. Нужно уметь их распознавать и защищаться от их воздействия. 21 и 24 августа — два идеальных для работы дня. Также в среду и в субботу можно смело совершать дорогостоящие приобретения, если они были запланированы ранее. На этой неделе полезными будут новые знания и опыт.
Весы
Начало недели благоприятно для работы и любых ответственных дел. От Весов потребуется смелость, целеустремленность, а также позитивный настрой. Весы смогут добиться своего, даже если им будут пытаться вставлять палки в колеса. Нужно лишь поверить в себя.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе все будет спокойно. Только в субботу звезды станут очень активными, из-за чего выходные могут оказаться яркими и запоминающимися. На этой неделе астрологи настоятельно советуют держать в тайне свои цели. Никому нельзя рассказывать о своих планах. Дело в том, что могут активизироваться враги Скорпионов.
Есть вероятность, что на этой неделе недоброжелатели начнут распускать слухи. Не стоит этому удивляться: нужно просто уметь отличать истинные факты от лжи. Стабильная энергетика планет принесет не только проблемы. Большая удача ждет тех, кто занимается поисками второй половинки.
Стрелец
Любовная удача может отвернуться от Стрельцов, поэтому им лучше не давать пустых обещаний второй половинке и не срывать злобу на любимом человеке. Не стоит также посещать людные места: лучше побыть наедине с собой. Астрологи рекомендуют избегать общения и общих дел с хитрыми людьми. Доверять можно только тем, кто этого заслуживает.
В такие периоды лучше сторониться незнакомых людей, принимать только взвешенные решения. В финансовой сфере планеты подарят Стрельцам удачу. Возможна крупная прибыль, но для этого придется поработать как следует. Крупные траты лучше приостановить. Стоит сконцентрироваться на хобби, развлечениях, получении новых знаний.
Козерог
Астрологи советуют пока не привносить в жизнь ничего нового. Лучше не изменять планы на будущее и эту неделю. Коллективный труд будет весьма полезным 21 августа — в самый динамичный день недели. В это время можно доверять коллегам и партнерам, обмениваться опытом, идеями, мнениями.
Водолей
На этой неделе Водолеям необходимо найти правильный баланс между новыми делами и теми, которые ожидают скорого завершения. От того, насколько ответственны и внимательны Водолеи будут на этой неделе, во многом зависит их доход в ближайшее время.
Это хорошая неделя для смены обстановки, дорогостоящих покупок. Специальный заговор поможет не потратить деньги зря. Это прекрасное время для поездок, новых знакомств, любви и романтики.
Рыбы
Рыбам астрологи советуют не откладывать ничего не потом. Все дела лучше решать максимально быстро, без промедления. В начале недели лучше сделать энергетику дома положительной. Для этого можно убраться, избавиться от хлама. Сила планет и звезд будет действовать на Рыб неоднозначно. С одной стороны, она может заставить их идти по неверному пути. С другой стороны, могут настать приятные перемены во всех сферах жизни.
Большинство перемен может произойти 21 и 24 августа, в период активности планет. Первые два дня будут спокойными, а вот 22 и 23 августа могут стать негативными, породив смятение и страхи в сознании Рыб. В это время лучше больше отдыхать.