Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

Настало время для активных действий в любви и в делах. Львам стоит доверять интуиции и смотреть проще на всё происходящее. Этот период абсолютно не подходит для одиночества и уединения. Важно как можно больше общаться, заводить новые знакомства. Командная работа окажется очень продуктивной.

Дева

Девам на этой неделе противопоказаны риски и авантюры. Если им удастся сохранить стабильность в такой непредсказуемый период, то удача от них не отвернется. Желательно посвятить больше времени отношениям, семье, общению с людьми.

Главное — опасаться энергетических вампиров. Нужно уметь их распознавать и защищаться от их воздействия. 21 и 24 августа — два идеальных для работы дня. Также в среду и в субботу можно смело совершать дорогостоящие приобретения, если они были запланированы ранее. На этой неделе полезными будут новые знания и опыт.

Весы

21 августа Весы могут столкнуться с проблемами, так как планеты станут более деструктивными. Могут усложниться отношения с людьми. Хороший способ сохранить любовь, дружбу и товарищеские отношения — уступать, быть добрее. Пять простых оберегов для дома и семьи помогут сохранить позитивную атмосферу в родных стенах.

Начало недели благоприятно для работы и любых ответственных дел. От Весов потребуется смелость, целеустремленность, а также позитивный настрой. Весы смогут добиться своего, даже если им будут пытаться вставлять палки в колеса. Нужно лишь поверить в себя.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе все будет спокойно. Только в субботу звезды станут очень активными, из-за чего выходные могут оказаться яркими и запоминающимися. На этой неделе астрологи настоятельно советуют держать в тайне свои цели. Никому нельзя рассказывать о своих планах. Дело в том, что могут активизироваться враги Скорпионов.

Есть вероятность, что на этой неделе недоброжелатели начнут распускать слухи. Не стоит этому удивляться: нужно просто уметь отличать истинные факты от лжи. Стабильная энергетика планет принесет не только проблемы. Большая удача ждет тех, кто занимается поисками второй половинки.

Стрелец

Любовная удача может отвернуться от Стрельцов, поэтому им лучше не давать пустых обещаний второй половинке и не срывать злобу на любимом человеке. Не стоит также посещать людные места: лучше побыть наедине с собой. Астрологи рекомендуют избегать общения и общих дел с хитрыми людьми. Доверять можно только тем, кто этого заслуживает.

В такие периоды лучше сторониться незнакомых людей, принимать только взвешенные решения. В финансовой сфере планеты подарят Стрельцам удачу. Возможна крупная прибыль, но для этого придется поработать как следует. Крупные траты лучше приостановить. Стоит сконцентрироваться на хобби, развлечениях, получении новых знаний.

Козерог