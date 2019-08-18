Видео с «нюхающей» порошок прямо на сцене Бузовой шокировало Сеть

Сегодня же Telegram-канале Yobajur опубликовал новое шокирующее видео с концерта Ольги в Сочи. Автор ролик утверждает, что Бузова во время выступления прямо на сцене что-то нюхала, предварительно повернувшись к зрителям спиной.

«Привет, хотела давно отправить, руки только дошли. Бузова в Сочи прямо на сцене нюхает. До этого что-то доставала из шубы, ну и вот, собственно, после. Повернулась к публике ж..пой и нюхнула», — так описала запись автор.

На записи это действительно видно. Комментаторы же отмечают, что если это правда, то слишком жестокая. Некоторые пользователи Сети, в свою очередь, предположили, что видео с «нюхающей» Бузовой появилась для переключения внимания людей после скандала с «блокадницей».

Однако есть верить Stories Бузовой, то она во время гастролей простудилась и выходила на сцену с температурой, а это могла быть просто капли от заложенности носа или какое-то подобное лекарство.