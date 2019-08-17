Эксперт раскритиковал Орбакайте за снимки с голой дочерью

Работая с детьми и подростками, я знаю, какое негативное влияние окажет этот с виду забавный пост. Дети в Instagram, в погоне за популярностью, увидят успешный пост Кристины Орбакайте с большим количеством лайков и восторженных комментариев и сочтут, что детское фото в трусиках в соцсетях может стать хорошим поводом для набора популярности. Родители, которые самостоятельно продвигают своего ребенка, всегда ориентируются на звезд, считая многие их действия ключом к успеху. Увидев, что даже такая личность как Кристина Орбакайте способствует обнаженному появлению ребенка в кадре, начнут дублировать и на своих страничках быт собственных детей в стиле ню,