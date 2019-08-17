Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

Напомним, что 13 августа артистка опубликовала видеоролик, где вылизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В Генпрокуратуру была направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт певицы. Сама Бузова заявила, что не считает свою шутку оскорбительной.

Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в Instagram после шквала критики из-за скандального видео. Теперь просматривать ее записи могут только подписчики.