Сб, 17.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

Ольга Бузова

ФОТО: Кадр из клипа

Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в Instagram после шквала критики из-за скандального видео. Теперь просматривать ее записи могут только подписчики.

Напомним, что 13 августа артистка опубликовала видеоролик, где вылизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В Генпрокуратуру была направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт певицы. Сама Бузова заявила, что не считает свою шутку оскорбительной.

Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в Instagram после шквала критики из-за скандального видео. Теперь просматривать ее записи могут только подписчики.

Напомним, что 13 августа артистка опубликовала видеоролик, где вылизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В Генпрокуратуру была направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт певицы. Сама Бузова заявила, что не считает свою шутку оскорбительной.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ