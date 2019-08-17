Сб, 17.08.2019
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  • Опасно! 23-летняя топ-модель вышла на красную дорожку в прозрачном комбинезоне

Опасно! 23-летняя топ-модель вышла на красную дорожку в прозрачном комбинезоне

23-летняя Ава Капра пришла на конвент BeautyCon 2019 в смелом наряде.

Для этого выхода в свет девушка, в профиле Instagram которой перед всеми ее достижениями значится фраза «Иисус превыше всего», выбрала наполовину прозрачный комбинезон.

ФОТО: Scanpix / Xavier Collin/Image Press Agency

Участница шоу «Топ-модель по-американски — 22» Ава Капра надела сияющие ботильоны и втиснулась в обтягивающий комбинезон, не скрывающий ее тела. Детали выкройки прячут от посторонних глаз интимные части ее тела...

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