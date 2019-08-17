Опасно! 23-летняя топ-модель вышла на красную дорожку в прозрачном комбинезоне

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23-летняя Ава Капра пришла на конвент BeautyCon 2019 в смелом наряде.
Для этого выхода в свет девушка, в профиле Instagram которой перед всеми ее достижениями значится фраза «Иисус превыше всего», выбрала наполовину прозрачный комбинезон.
Участница шоу «Топ-модель по-американски — 22» Ава Капра надела сияющие ботильоны и втиснулась в обтягивающий комбинезон, не скрывающий ее тела. Детали выкройки прячут от посторонних глаз интимные части ее тела...
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