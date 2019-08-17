Три знака Зодиака, которым просто не дано контролировать свой гнев

Речь идет именно о несдержанности, а не просто об эмоциональности. К тому же, разумные люди рано или поздно учатся контролировать свои даже самые сильные порывы…

1) Скорпион

Скорпион – усложненная версия Овна с массой «побочных эффектов» для окружающих. Этими знаками управляет одна планета — Марс.

Но в ипостаси Скорпиона характер Марса становится более тонким, здесь уже нет той милой «первобытности» Овна. Скорпион копит недовольство, которое, кстати, испытывает довольно часто. Эмоций в Скорпионе — тьма.

Но чтобы он «взорвался», нужно задеть Скорпиона за самое больное. Если вкратце, его очень обижает несправедливость.

А к этому Скорпион относит массу всего! В гневе типичный представитель знака может дойти до жестокости и проклятий. А в случае обиды — быстро перестанет с вами общаться и удалит из друзей.

Но все же вспышки ярости не его конек. Тут скорее так — душевная боль Скорпиона будет ядом просачиваться во всех его действиях по отношению к тому, кто эту боль вызвал.

2) Рак

Как и другие водные знаки, Рак очень чувствителен и эмоционален. Иногда он трусоват и мнителен, обижается на жесткие формулировки. Иногда приходит в восторг от банальных вещей вроде улыбки в его адрес.

Рак постоянно мечтает о «теплых объятиях» — но часто получает суровую реальность. Сердечного Рака многое может ранить до слез. Этот знак считается самым плаксивым.

Этим и отличаются люди, у которых знак Рака сильно проявлен в гороскопе, например, если в нем находится не одно лишь Солнце.

В основном типичный представитель знака старается свои эмоции скрыть, хотя часто все написано у него на лице — особенно обида.

Весь трепещущий эмоциональный мир Рака безудержно выплывает наружу при определенных обстоятельствах — после сильного эмоционального потрясения, либо в душевной компании (особенно после пары бокалов).

3) Овен

Характеру знака Овен свойственна эдакая очаровательная первобытность. У человека с выраженными качествами этого знака реакция, как правило, очень быстрая, яркая и понятная.

Овен слишком прямолинеен, чтобы выстраивать хитрые внутренние фильтры и обманывать окружающих.

Он может смеяться во все горло, когда ему смешно, активно жестикулировать, а также громко отстаивать свое мнение, топать ногами и стучать кулаком.

Тут все просто — если Овна что-то бесит или очень радует, вы это сразу видите и слышите. Типичные представители знака могут легко потерять контроль, но также быстро успокаиваются.