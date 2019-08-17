У Овнов удачный день для поездок, а Скорпионов окружат недоброжелатели. Гороскоп на 17 августа!

В этот день стоит сосредоточиться на делах и не слишком углубляться в собственные эмоции: такой подход позволит избежать напрасных переживаний и волнений, к которым склонны очень многие. Для романтических фантазий и грез об идеальной любви момент сейчас не самый подходящий; не нужно слишком строго судить ошибки близкого человека, да и собственные промахи преувеличивать. Отношения с родственниками относятся на снисходительности к слабостям друг друга, и потому становятся более стабильными, теплыми и приятными, пишет Дворец.
Весьма благоприятным будет день для решения вопросов, касающихся денег и имущества. Особым покровительством звезд пользуются те, кто по роду своей деятельности связан с финансами. Можно заниматься серьезной аналитической работой, составлением отчетов, планированием. А вот для творческих работников день едва ли будет удачным: слишком сильны консерватизм и стремление ходить проторенными тропами.
Овен
Овнов день ожидает весьма удачный. Уверенность в себе, свойственная многим представителям данного знака, сегодня не только непоколебима, но и совершенно обоснованна. Все, что вы делаете, удается легко; новые идеи встречают понимание и поддержку окружающих, а своевременное проявление инициативы способствует укреплению вашего авторитета.
Очень благоприятен эмоциональный фон, ваше обаяние не оставит безразличными ни старых, ни новых знакомых. День обещает массу приятных переживаний влюбленным Овнам и тем, кто ищет свою «половинку», однако звезды советуют помнить о том, что излишняя доверчивость еще никому не облегчала жизнь.
Телец
Вероятны перемены в личной жизни, и едва ли вы сейчас сочтете их благоприятными. Правильное понимание происходящих сегодня событий придет несколько позже, и тогда-то вы убедитесь в том, что обстоятельства сложились наилучшим образом. Пока же просто ведите себя достойно и сохраняйте верность своим моральным принципам: большего звезды от вас не требуют.
Очень удачный день для поездок, контактов с иностранными партнерами, проведения экспортно-импортных операций. Возможно заключение прибыльных сделок. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, приступать к выполнению новых обязанностей: в том, что касается профессиональной деятельности, звезды сегодня на вашей стороне.
Близнецы
Не все идет гладко у Близнецов. Например, отношения с любимым человеком сегодня едва ли порадуют представителей данного знака. И дело не столько в реальных разногласиях и серьезных проблемах, сколько в ощущении недостатка душевной близости и полного взаимопонимания. Ну что ж, первый шаг навстречу своей «половинке» сделать нужно именно вам, и терять время зря никак нельзя.
В деловой сфере ситуация складывается более простая и однозначная: вы знаете, что нужно делать и к кому обратиться за помощью. Влиятельные персоны поддержат вас в борьбе с недоброжелателями, а проверенные партнеры не оставят наедине с финансовыми проблемами. Вечер идеально подходит для проведения корпоративных развлекательных мероприятий.
Рак
Раков ожидает очень удачный день. Сегодня на пути представителей данного знака встретятся чрезвычайно приятные и интересные люди, с которыми можно будет поделиться и трудностями, и радостями. Можно побывать в гостях у старых друзей, восстановить прерванные любовные отношения или, напротив, с головой окунуться в новый роман. Звезды советуют просто быть собой и смотреть в будущее с оптимизмом, этого достаточно для успеха.
Неплохо складываются и дела профессиональные, хотя здесь речь сегодня может идти лишь о закладке фундамента будущих успехов. Это, впрочем, не умалит вашего энтузиазма и делового рвения, которое не останется незамеченным руководством.
Лев
Львов могут ожидать неприятности в поездках, да и контакты с иногородними и иностранными партнерами потребуют осторожности. В остальном же день будет вполне удачным, легким и приятным. Не приходится сомневаться в сильном влиянии позитивных тенденций на профессиональную и личную жизнь: вам удается реализовать задуманное, добиться исполнения давних желаний.
Состояние финансовых дел вполне стабильно, и даже приобретение относительно дорогих вещей не нанесет ощутимого ущерба бюджету. Возможны неожиданные встречи с родственниками и друзьями, не исключено получение ценных подарков. Влюбленные Львы ощутят необыкновенный душевный подъем.
Дева
Девы прекрасно справляются с профессиональными задачами, а уж в деловом общении просто не знают себе равных. Нет человека, которого вы сегодня не смогли бы привлечь на свою сторону, невозможно представить себе дискуссию, в которой вы не докажете свою правоту. Увы, в личных отношениях ситуация далеко не столь хороша: близкие люди едва ли захотят принять во внимание вашу точку зрения, а вот жертв могут потребовать нешуточных.
Обостряются противоречия, существующие в отношениях влюбленных. Многие Девы сегодня впервые за долгое время расстанутся с розовыми очками и увидят свою «половинку» в довольно неприятном свете. Но все же отчаиваться не нужно: сильных ударов судьбы сегодня можно не опасаться.
Весы
Весам стоит относиться к мелким профессиональным неудачам философски, а на финансовые трудности не обращать особого внимания. Звезды обещают: застой в делах – дело временное, и советуют воспользоваться ситуацией, чтобы заняться решением личных проблем. Это отличный день для общения; новые знакомства смогут завязать и путешественники, и любители светских мероприятий, и те, кто предпочитает проводить досуг с пользой для ума и души.
Высок жизненный потенциал, вы полны энергии и обаяния, да и в самоуверенности не испытываете недостатка. Неплохой день для тех, кто собирается испытать свои силы на новом поприще.
Скорпион
Прекрасным будет день для Скорпионов, стремящихся, в первую очередь, к профессиональному успеху и покорению карьерных вершин. Представители данного знака смогут найти достойное применение своим деловым качествам, знаниям и накопленному опыту.
К сожалению, вокруг вас немало недоброжелателей, завистников, которые сегодня настроены весьма решительно. Будьте разборчивы в контактах, не поддавайтесь на провокации. Влюбленные проведут этот день неплохо, если отправятся в совместную поездку или побывают в увеселительном заведении. Отношения с родственниками складываются напряженно, вам придется идти на уступки.
Стрелец
Стрельцам сегодня везет в любви. Гармонично складываются отношения стабильных пар; те, кто склонен часто ссориться со своей половинкой, пребывают в миролюбивом настроении, а одинокие представители знака не могут пожаловаться на недостаток внимания представителей противоположного пола. Активное участие в общественной жизни, посещение светских мероприятий – как раз то, что нужно, чтобы расширить круг общения, завязать новые знакомства.
В профессиональной сфере ситуация складывается более сложная, проблемы не исключены. Однако можно не сомневаться, что трудности будут преодолены благодаря своевременной помощи союзников, а также влиятельных людей, разделяющих ваши убеждения.
Козерог
Козероги сегодня могут рассчитывать на поддержку и понимание членов семьи, финансовую помощь родственников. Отношения с любимым человеком также складываются неплохо, однако вы не испытываете желания делиться своими секретами и сокровенными переживаниями, что, будучи истолкованным как недоверие, может стать причиной серьезной обиды.
В работе не все дается легко, но вас отличают целеустремленность и упорство, а это значит, что основные цели будут достигнуты. Наиболее высоки шансы преуспеть у тех, кто действует самостоятельно, не ожидая поддержки и одобрения коллег и руководства.
Водолей
Водолеям важно помнить, что этот день совершенно не подходит для нарушения существующих традиций, отказа от привычных методов и правил. Те, кто готов проявить толику консерватизма, смогут избежать серьезных неприятностей и реализовать свои планы, даже если не найдут поддержки у недавних единомышленников. Благоприятна финансовая картина, можно делать крупные покупки, посоветовавшись с членами семьи.
Хороший день для отдыха в кругу близких, приема гостей. Жизненный тонус высок, вам не придется страдать от переутомления и нехватки энергии. Влюбленным Водолеям стоит порадовать свою «половинку» приятным сюрпризом: такой знак внимания не останется незамеченным.
Рыбы
Рыб ожидает вполне удачный день. Единственное, что может омрачить его – это разногласия с членами семьи. Особенно вероятны ссоры с родственниками, приехавшими издалека. В остальном же влияние позитивных тенденций будет очень сильным, и вы почувствуете, что легко справляетесь со многими сложными делами.
Вероятен успех на деловых переговоров, очень плодотворным будет сотрудничество как со старыми, так и с новыми партнерами. Финансовая ситуация значительно улучшится, возможны крупные денежные поступления. Идеальный день для участия в светской жизни, посещения увеселительных заведений или приема гостей у себя.