Вечно молодая Юлия Высоцкая отмечает день рождения

Свой день рождения Юлия, как обычно, встретит в компании любимого мужа за границей. Буквально несколько дней назад Юлия ушла в заслуженный отпуск и на две недели уехала путешествовать по Европе. Сейчас она находится во Франции, где наслаждается отдыхом и планирует отпраздновать свой день рождения.