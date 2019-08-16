Вечно молодая Юлия Высоцкая отмечает день рождения

Сегодня, 16 августа, свой день рождения отмечает супруга Андрея Кончаловского — Юлии Высоцкой исполняется 46 лет. С самого утра артистку поздравляют поклонники, друзья и коллеги, пишет Экспресс газета.
Свой день рождения Юлия, как обычно, встретит в компании любимого мужа за границей. Буквально несколько дней назад Юлия ушла в заслуженный отпуск и на две недели уехала путешествовать по Европе. Сейчас она находится во Франции, где наслаждается отдыхом и планирует отпраздновать свой день рождения.
В честь дня рождения телеведущей и актрисы театра и кино портал Limon.ee решил собрать ТОП-10 лучших фото Юлии 2019 года.