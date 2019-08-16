Глюк'оZа сменила имидж после слухов о разводе

Она отказалась от прежней длины волос и срезала их по плечи. По словам Глюк'оZы представительницам слабого пола очень важно чувствовать себя привлекательными, поэтому иногда нужно решаться на эксперименты с внешностью или стилем.

Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Легкость, окрыленность, вдохновение — вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе,

— рассказала певица.

33-летняя Наталья осталась в восторге от работы стилиста, да и поклонникам понравился ее новый образ. «На этом фото вам лет 20, не больше! Прекрасно выглядите», «Такая молодая и счастливая. Очень рада за вас», «Челка вам идет. Может, пора и цвет волос сменить?» — делились мнениями фанаты звезды.

Сама Глюк'оZа уверена, что каждому человеку необходимо заниматься самосовершествованием как внешним, так и внутренним. Певица уже много лет увлекается йогой и медитацией, признаваясь, что благодаря духовным практикам ей удается всегда находиться в душевном равновесии и сохранять оптимизм.