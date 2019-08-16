Глюк'оZа сменила имидж после слухов о разводе

Вот уже 13 лет Наталья Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. В последнее время поклонники активно обсуждают проблемы в отношениях пары. Слухи появились не на пустом месте: Глюк'оZа перестала публиковать фотографии с супругом, а вскоре с ее безымянного пальца исчезло и обручальное кольцо. Впрочем, позднее звезда все-таки опровергла кризис в браке. На фоне неутихающих разговоров артистка решила сделать новую прическу, пишет Стархит.
Она отказалась от прежней длины волос и срезала их по плечи. По словам Глюк'оZы представительницам слабого пола очень важно чувствовать себя привлекательными, поэтому иногда нужно решаться на эксперименты с внешностью или стилем.
Может ли смена имиджа изменить жизнь в целом? О да, еще как! Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Легкость, окрыленность, вдохновение — вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе,
— рассказала певица.
33-летняя Наталья осталась в восторге от работы стилиста, да и поклонникам понравился ее новый образ. «На этом фото вам лет 20, не больше! Прекрасно выглядите», «Такая молодая и счастливая. Очень рада за вас», «Челка вам идет. Может, пора и цвет волос сменить?» — делились мнениями фанаты звезды.
Сама Глюк'оZа уверена, что каждому человеку необходимо заниматься самосовершествованием как внешним, так и внутренним. Певица уже много лет увлекается йогой и медитацией, признаваясь, что благодаря духовным практикам ей удается всегда находиться в душевном равновесии и сохранять оптимизм.
При этом Ионова не собирается отказываться и от звания секс-символа отечественной эстрады. Артистка часто публикует эротические снимки, на которых предстает практически обнаженной. По словам Натальи, муж не имеет ничего против таких кадров, ведь они выглядят эстетично.