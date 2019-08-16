Как в голливудском фильме! Тимати отметил свое 36-летие на Мальдивах

Сегодня этому человеку исполняется 36! Я не заметила, как пролетело время... Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину. Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь и обижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда-то из глубины коляски, мое сердце тает, и я снова готова разорвать всех недоброжелателей. Видимо, такая наша мамская участь: ждать, терпеть,наблюдать и любить просто так за то, что ребенок выбрал родителем именно тебя... Пока мы с папой живы, у тебя есть тыл! С Днем Рождения, мой взрослый, бородатый сын,