Актриса Русского театра Татьяна Космынина: в конце августа дачные поселки тонут в никому ненужных котятах
Сегодня в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE актриса Русского театра и телеведущая Татьяна Космынина. Чаще всего мы видим Татьяну по телевизору или на сцене, но сегодня будем говорить на другую очень серьезную тему.
На странице актрисы в Facebook периодически можно увидеть отчеты о собранных для котят деньгах, неужели в Эстонии действительно много животных, в том числе и бездомных, которым нужна помощь?
Как оказывается, в конце лета ситуация просто катастрофическая, особенно в дачных поселках, ведь люди уезжают обратно в город на зиму и зачастую бросают кошек и собак на произвол судьбы.
Мы не могли не спросить у Татьяны Космыниной о новом сезоне Русского театра, который в этом году начался раньше обычного - в августе. Чем удивят зрителей?
Смотрите Limon LIVE! В этом выпуске много интересного!