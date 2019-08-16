Пт, 16.08.2019
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  • Актриса Русского театра Татьяна Космынина: в конце августа дачные поселки тонут в никому ненужных котятах

Актриса Русского театра Татьяна Космынина: в конце августа дачные поселки тонут в никому ненужных котятах
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Сегодня в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE актриса Русского театра и телеведущая Татьяна Космынина. Чаще всего мы видим Татьяну по телевизору или на сцене, но сегодня будем говорить на другую очень серьезную тему. 

На странице актрисы в Facebook периодически можно увидеть отчеты о собранных для котят деньгах, неужели в Эстонии действительно много животных, в том числе и бездомных, которым нужна помощь? 

Как оказывается, в конце лета ситуация просто катастрофическая, особенно в дачных поселках, ведь люди уезжают обратно в город на зиму и зачастую бросают кошек и собак на произвол судьбы. 

Мы не могли не спросить у Татьяны Космыниной о новом сезоне Русского театра, который в этом году начался раньше обычного - в августе. Чем удивят зрителей? 

Смотрите Limon LIVE! В этом выпуске много интересного!

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