Актриса Русского театра Татьяна Космынина: в конце августа дачные поселки тонут в никому ненужных котятах

На странице актрисы в Facebook периодически можно увидеть отчеты о собранных для котят деньгах, неужели в Эстонии действительно много животных, в том числе и бездомных, которым нужна помощь?

Как оказывается, в конце лета ситуация просто катастрофическая, особенно в дачных поселках, ведь люди уезжают обратно в город на зиму и зачастую бросают кошек и собак на произвол судьбы.

Мы не могли не спросить у Татьяны Космыниной о новом сезоне Русского театра, который в этом году начался раньше обычного - в августе. Чем удивят зрителей?