Пт, 16.08.2019
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Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Валентин Юдашкин с женой Мариной

ФОТО: Скриншот с Instagram

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с поклонниками ярким снимком из отпуска в Израиле. Отмечается, что для прогулки жена знаменитости выбрала мини-платье, пишут Аргументы.

Светская львица отдыхает в Израиле с семьёй и периодические радует подписчиков красивыми видами или снимками с родными. На этот раз Марина выложила фотографию, на которой изображена сидящей на камне на фоне моря в коротком белом платье на тонких бретельках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники сразу обратили внимание на длину наряда, которая подчеркивает стройные ноги Марины Юдашкиной.

Какая красивая женщина! Годы обошли стороной. Так держать! Пример для всех,

- написал один из подписчиков.

Напомним, что супруге знаменитого дизайнера 61 год, - сообщает teleprogramma.pro.

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