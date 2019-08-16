Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с поклонниками ярким снимком из отпуска в Израиле. Отмечается, что для прогулки жена знаменитости выбрала мини-платье, пишут Аргументы.
Светская львица отдыхает в Израиле с семьёй и периодические радует подписчиков красивыми видами или снимками с родными. На этот раз Марина выложила фотографию, на которой изображена сидящей на камне на фоне моря в коротком белом платье на тонких бретельках.
Поклонники сразу обратили внимание на длину наряда, которая подчеркивает стройные ноги Марины Юдашкиной.
Какая красивая женщина! Годы обошли стороной. Так держать! Пример для всех,
- написал один из подписчиков.
Напомним, что супруге знаменитого дизайнера 61 год, - сообщает teleprogramma.pro.