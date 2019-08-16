Подруга Нюши впервые показала лицо ее дочери

Певица редко делится подробностями личной жизни. Она до последнего не рассказывала поклонникам о беременности, не озвучивала имя дочери. А сегодня в публичный доступ попало фото, на котором можно разглядеть лицо наследницы звезды, сообщает «Стархит».
В начале ноября прошлого года певица впервые стала мамой. Нюша с мужем скрывали лицо дочери, но сегодня многие увидели, как выглядит малышка. Подруга артистки, присутствующая на ее дне рождения, опубликовала в личном блоге видео с праздника. На нем можно разглядеть не только друзей именинницы, но и супруга, который держит на руках ребенка. Практически все гости сделали выбор в пользу светлых нарядов. На дочери певицы, согласно дресс-коду мероприятия, было надето белое платье. Образ малышки дополнил кокетливый ободок с бантиком.
Знает ли сама Нюша о том, что фото ее дочери появилось в общем доступе — пока неизвестно. Также остается только догадываться, какой будет реакция звездных родителей девочки на это.