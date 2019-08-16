Делу время: что нужно успеть до конца августа каждому знаку Зодиака

о конца лета всего две недели. Самое время задуматься над тем, как с пользой провести их. Дельный совет по этому поводу дает эксперт «Стархит», победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.
Обязательно отдайте долги, если они у вас есть. Сентябрь — это не только первый месяц осени, это еще и по старому исчислению на Руси начало Нового года, а в Новый год с долгами вступать не стоит. Рекомендую вообще всем знакам Зодиака рассчитаться с кредиторами, а особенно Овнам, так как от них осень потребует крупных вложений. Деньги вам пригодятся на покупку чего-то необходимого и дорогого.
Телец
Рак
То, что вам необходимо — наладить взаимоотношения с близкими. Это могут быть дети или родители. Вы не можете гармонично существовать в одиночестве. Вы созданы для семьи. Понимание со стороны близких — залог вашего успеха во всем. Поэтому, если у вас есть недопонимания с кем-то из родных или ближайших друзей, устраните его. Сделайте первый шаг навстречу, даже если он не принесет мгновенного результата. Вскоре все наладится. Не переживайте, но и бездействовать не стоит.
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Сейчас время для «шага вперед». Кто-то решился на важный шаг в любви, кто-то выбрал новое творческое направление, а кто-то загорелся идеей открытия собственного бизнеса. Да, конец лета — хорошее время для того, чтобы основательно подготовиться к новому периоду. Берегите нервы, так как лето было не из легких. Думайте позитивно и знайте, что в ваших руках не только ваше благополучие, вы — центр для всех людей, которые вас окружают. На вас ориентируются и вас уважают именно за лидерские качества.
Стрелец
Никаких поездок. Крайне неблагоприятное время для длительных командировок. Воздержитесь, если можете избежать дальних дорог. Особенно рекомендую не ставить на первое место карьеру и личные интересы. Сейчас как никогда благоприятный период для дел сердечных. И если на кону нервы любимого человека или выгодное предложение съездить в командировку — выбирайте родных и любимых. Осень даст вам еще шанс реализоваться с наименьшими рисками и потерями!
Козерог
Водолей
Один совет: сменить гнев на милость там, где это представляется возможным. Почему? Потому что вы натура увлеченная, целеустремленная, можете не заметить в спешке, как ненароком «перегибаете палку». Ваш характер — ваше преимущество, но мягкость, уступчивость могут сыграть сейчас вам только на руку. Если рядом с вами (допустим, в подчинении) есть верные и преданные люди, вспомните о «прянике», отложите «кнут». Все добро вернется бумерангом в кратчайшие сроки. Если увидите, что именно сейчас кому-то необходимо протянуть руку помощи, сделайте это.
Рыбы