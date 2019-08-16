Делу время: что нужно успеть до конца августа каждому знаку Зодиака

Весы

До конца месяца обязательно посетите места силы. Это может быть очень известное место, может, и нет. Главное — найти время, чтобы остаться наедине с самим собой и чем-то вечным. Силы вам пригодятся! Большая вероятность, что вместе с осенью придут домашние хлопоты (например, в виде ремонта), а это требует сил, немалых сил, но главное, что результат оправдает все ваши затраты.

Скорпион

Сейчас время для «шага вперед». Кто-то решился на важный шаг в любви, кто-то выбрал новое творческое направление, а кто-то загорелся идеей открытия собственного бизнеса. Да, конец лета — хорошее время для того, чтобы основательно подготовиться к новому периоду. Берегите нервы, так как лето было не из легких. Думайте позитивно и знайте, что в ваших руках не только ваше благополучие, вы — центр для всех людей, которые вас окружают. На вас ориентируются и вас уважают именно за лидерские качества.

Стрелец

Никаких поездок. Крайне неблагоприятное время для длительных командировок. Воздержитесь, если можете избежать дальних дорог. Особенно рекомендую не ставить на первое место карьеру и личные интересы. Сейчас как никогда благоприятный период для дел сердечных. И если на кону нервы любимого человека или выгодное предложение съездить в командировку — выбирайте родных и любимых. Осень даст вам еще шанс реализоваться с наименьшими рисками и потерями!

Козерог

Если ставить вопрос: что сделать до конца августа, то ответ такой: заняться своим здоровьем. Больше находиться на природе, вспомнить о прогулках, беге, зарядке. Хороший повод попытаться избавиться от вредных привычек. А чего не делать? Не увлекаться чужими проблемами. Сосредоточиться исключительно на себе, вопреки безудержному желанию всем и во всем помогать. Это вы успеете всегда, а сейчас не стоит тратить жизненную энергию. Вопрос здорового питанию тоже актуален. Следуют есть больше зелени, белка и пить свежевыжатых соков, особенно полезен грейпфрутовый.

Водолей

Один совет: сменить гнев на милость там, где это представляется возможным. Почему? Потому что вы натура увлеченная, целеустремленная, можете не заметить в спешке, как ненароком «перегибаете палку». Ваш характер — ваше преимущество, но мягкость, уступчивость могут сыграть сейчас вам только на руку. Если рядом с вами (допустим, в подчинении) есть верные и преданные люди, вспомните о «прянике», отложите «кнут». Все добро вернется бумерангом в кратчайшие сроки. Если увидите, что именно сейчас кому-то необходимо протянуть руку помощи, сделайте это.

Рыбы