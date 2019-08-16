Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в сентябре

По его словам, Близнецы поймут в сентябре 2019 года, что их гонка за деньгами начала приносить свои результаты. Постепенно у представителей этого знака будет улучшаться финансовое положение, они смогут расслабиться и отдохнуть, а также поехать в отпуск.

Несмотря на радужные обещания, Павел Глоба рекомендует Близнецам сохранять спокойствие и не впадать в эйфорию, планировать свои траты, не давать в долг и не делать спонтанных покупок.

У Львов период пройдет под знаком стремительного увеличения прибыли. Деньги придут к вам пропорционально приложенным усилиям, поэтому не стоит лениться. Помните поговорку о том, что под лежачий камень вода не течет.

Грядущий сентябрь принесет полезные знакомства, которые позволят развернуть бизнес на полную мощь.

Весам осень 2019 года также принесет финансовую стабильность. Вас ожидает выгодное предложение, благодаря которому вы смените место работы и серьезно увеличите свой доход.

Если вы давно готовите решение о смене вида деятельности, то именно осенью 2019 года следует начинать действовать в этом направлении.