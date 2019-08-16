Похоже на анорексию: поклонники бьют тревогу из-за худобы солистки ВИА-Гры

Эрика Герцег поделилась видео в купальнике и нарвалась на критику.
Сейчас, смотря на фигуру солистки "ВИА Гры" Эрики Герцег, сложно поверить, что когда-то она боролась с лишним весом и была пухленькой. Теперь артистка восхищает стройным спортивным телом. Впрочем, многие поклонники девушки считают, что с похудением она перестаралась. Так, на днях Эрика разместила в сети видео, на котором позирует в бикини, демонстрируя все прелести фигуры. И пока одни восхищались формой девушки, называя ее тело идеальным, другие отметили, что ей пора остановиться с диетами.
"Вы не обижайтесь, но вы худенькая", "Немного смахивает на анорексию уже", "Очень худая и некрасиво", "Хочется вас накормить", "Очень худая", "Красиво, но худовато", – пишут в комментариях подписчики. Впрочем, на такие отзывы Эрика не отвечает и, похоже, ей вполне комфортно в своем теле.