Чт, 15.08.2019
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«Пора одеться»: Настю Каменских раскритиковали за новые пикантные фото

Настя Каменских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Украинская певица Настя Каменских после замужества не перестала публиковать пикантные снимки в Instagram. Артистка регулярно показывает не только фигуру в купальнике, но и демонстрирует кадры, на которых позирует без одежды, пишет Сегодня.

В этот раз Настя Каменских поделилась фото, на которых позирует в нижнем белье. Распущенные пышные волосы и дерзкий макияж придали образу сексуальности. 

"Я сексуальна и я знаю это", – подписала один из снимков NK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Подписчики горячей красотки не остались в стороне и отреагировали на пикантные фото Насти Каменских. Одни оставляют комплименты в адрес певицы, другие же считают, что Каменских пора прекратить публиковать подобные снимки: "Вы красивая и сексуальна женщина! Но тела многовато! Больше чем творчества! Поэтому я решила отменить подписку!". Отметим, на негативные комментарии подписчиков артистка не реагирует.

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