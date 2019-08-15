«Пора одеться»: Настю Каменских раскритиковали за новые пикантные фото

В этот раз Настя Каменских поделилась фото, на которых позирует в нижнем белье. Распущенные пышные волосы и дерзкий макияж придали образу сексуальности.

"Я сексуальна и я знаю это", – подписала один из снимков NK.

Подписчики горячей красотки не остались в стороне и отреагировали на пикантные фото Насти Каменских. Одни оставляют комплименты в адрес певицы, другие же считают, что Каменских пора прекратить публиковать подобные снимки: "Вы красивая и сексуальна женщина! Но тела многовато! Больше чем творчества! Поэтому я решила отменить подписку!". Отметим, на негативные комментарии подписчиков артистка не реагирует.