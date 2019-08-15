«Сильная и прекрасная»: Кристина Асмус показала сложную гимнастическую позу

Не так давно Кристина Асмус улетела на Мальдивы с маленькой дочкой. Гарик Харламов не смог присоединиться к семье, поскольку сейчас занят новым проектом. Но, похоже, Асмус неплохо проводит время и без супруга, пишет Экспресс газета.