«Сильная и прекрасная»: Кристина Асмус показала сложную гимнастическую позу

Не так давно Кристина Асмус улетела на Мальдивы с маленькой дочкой. Гарик Харламов не смог присоединиться к семье, поскольку сейчас занят новым проектом. Но, похоже, Асмус неплохо проводит время и без супруга, пишет Экспресс газета.
Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует сложную гимнастическую стройку на руках, с вытянутыми вперед ногами. Кристина позировала на валунах в море, поэтому подписала это фото так: «Время удерживать камни».
Отличная физическая форма восхитила поклонников Асмус. «Круто как👍. Вы такая сильная при внешней хрупкости, Кристина», «Сильная и прекрасная», «Гимнастка. Руки-то помнят!», «Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Кристина, это шикарно», - засыпали молодую женщину комплиментами.
Некоторые отнеслись к публикации с юмором. «А можно то же самое, но на пузе Гарика?» - попросил один из подписчиков.