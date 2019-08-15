Аферисты и мошенники по знаку Зодиака

По словам ученых, склонность к обману и наживе за счет других заложена в человеке с рождения. Это подтверждают и астрологи, заявляющие, что данная черта характера определяется влиянием небесных тел, а потому ею наделены не все, а лишь определенные представители человечества, пишет Клубер.
Интересно, кто из представителей зодиакальной плеяды является прирожденным мошенником и аферистом? Мы составили своеобразный рейтинг личностей, которые обведут вас вокруг пальца буквально в два счета!
6. Рыбы
Этих личностей нельзя назвать интриганами в полном смысле этого слова. Рыбы готовы прожить всю жизнь, никого не обманывая, но природная неприспособленность к жизни и неумение обеспечить себя честным трудом нередко подталкивает подопечных Нептуна к мошенническим действиям.
Стоит сказать, что у Рыб есть одно отменное качество. Эти люди умеют затронуть такие душевные струны человека, что тот буквально после 10 минут знакомства доверяет представителям данного знака все свои тайны. А после этого очень трудно удержаться от того, чтобы не облапошить наивного и слишком доверчивого собеседника. Добавьте к этому невероятную фантазию Рыб, позволяющую им выдавать за правду любые небылицы, и вы поймете, что обмануть человека, выманив у него деньги, или оговорить бедолагу, чтобы занять руководящую должность, Рыбы могут, не моргнув глазом.
5. Телец
Тельцы – заложники своего характера. Эти личности не склонны к криминалу, да и не умеют плести замысловатые интриги, которые ставили бы окружающих в тупик. Но у подопечных Венеры есть неуемная страсть к обогащению, а потому, когда честным путем разбогатеть не получается, Телец ищет способы для легкой наживы без совершения тяжелого криминала.
Многих подкупает простота Тельца и его непосредственность. Эти качества становятся «проходным билетом» в любое помещение и даже в любую душу! Телец способен настолько искренне лгать и так жалостливо просить о помощи, что окружающие просто не могут отказать им, причем, в любой просьбе. Но как только подопечный Венеры получит желаемое, он тут же исчезнет с деньгами, чтобы никогда больше не появиться в жизни обманутых им людей. Жизнь показывает, что чаще всего Тельцы выманивают деньги на «операции больным детям», а также на всевозможные социальные проекты, которые на деле никогда не будут осуществлены.
4. Лев
Лев – настоящий аферист, который с легкостью обведет вокруг пальца наивных людей, и при этом не будет страдать муками совести. Чтобы завладеть чужим имуществом или занять желанную должность, Льву не нужно применять силу. Обладая влиянием на окружающих, этот человек задействует целую систему людей, идущих у него на поводу, чтобы подтасовать факты, запугать или ввести в заблуждение нужного человека.
Что интересно, Лев – не тот человек, который будет обманывать старушек, вероломно проникая к ним в квартиру и забирая последние сбережения. Этот человек всегда действует по-крупному, организовывая финансовые пирамиды и выводя в офшоры целые состояния.
3. Стрелец
Это аферисты чистой воды. Стрелец не любит работать, но обожает жить на широкую ногу, а потому с юных лет приспосабливается жить за счет других, добиваясь своего при помощи обмана и мошенничества. Сильной стороной Стрельца является то, что он с легкостью входит в доверие буквально к любому человеку, а значит, выманить деньги или начать манипулировать нужным человеком подопечному Юпитера ничего не стоит. При этом Стрелец не испытывает угрызений совести, так как уверен: цель оправдывает средства!
Что интересно, личности данного знака чаще других обманывают своих близких. Стрелец с легкостью изменяет своей второй половинке, а при желании может и вовсе жить на две семьи, совершенно не выдавая себя. К тому же, и женщины, и мужчины данного знака – матерые приспособленцы, которые ради безбедной жизни готовы «кормить» своих спонсоров самой невероятной ложью.
2. Козерог
Козерог – еще один узник собственного характера. Как и в Тельце, жажда наживы в подопечном Сатурна столь велика, что он готов пойти на любую аферу, только чтобы завладеть нужной суммой. При этом, в отличие от того же Тельца, Козерог бесстрашен и чертовски коварен, а потому соглашается на любую авантюру, которая принесет легкие деньги.
Представитель стихии Земли может подделывать документы, заниматься печатью фальшивых денег, но обычно мелкое мошенничество быстро надоедает Козерогу и он переключается на более крупные проекты. Козерог невероятно скрытен и в этом его «фишка». Никто доподлинно не знает, что это за человек, и какими связями обладает. Поэтому, подтасовывая факты и выдавая желаемое за действительное, Козерог может запугивать других людей или вводить их в заблуждение с целью обмана.
1. Близнецы
Меркурий является именно той планетой, которая наделяет людей лукавством и склонностью к обману. Неудивительно, что среди представителей знака Близнецы больше всего людей, склонных к мошенничеству и аферам. Близнец не будет самим собой, если не обманет человека ради собственной выгоды. При этом жертвой коварного замысла подопечного Меркурия может стать даже друг или родственник Близнеца. Ради собственной выгоды этот человек не гнушается ничем!
Острый ум Близнеца помогает этому человеку выдумывать хитроумные планы обогащения, в которые могут попадать, как беспечные обыватели, так и целые организации. Близнец силен в подлоге и подделке документов, он прекрасно перевоплощается, меняя внешность и проявляя настоящий актерский талант. Что интересно, этот человек не стремится обманывать людей через интернет или мошенничать чужими руками. Ему важен непосредственный контакт с «жертвой», ведь кроме материальной выгоды Близнец получает от своей аферы истинное удовольствие.