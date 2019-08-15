Аферисты и мошенники по знаку Зодиака

Интересно, кто из представителей зодиакальной плеяды является прирожденным мошенником и аферистом? Мы составили своеобразный рейтинг личностей, которые обведут вас вокруг пальца буквально в два счета!

6. Рыбы

Этих личностей нельзя назвать интриганами в полном смысле этого слова. Рыбы готовы прожить всю жизнь, никого не обманывая, но природная неприспособленность к жизни и неумение обеспечить себя честным трудом нередко подталкивает подопечных Нептуна к мошенническим действиям.

Стоит сказать, что у Рыб есть одно отменное качество. Эти люди умеют затронуть такие душевные струны человека, что тот буквально после 10 минут знакомства доверяет представителям данного знака все свои тайны. А после этого очень трудно удержаться от того, чтобы не облапошить наивного и слишком доверчивого собеседника. Добавьте к этому невероятную фантазию Рыб, позволяющую им выдавать за правду любые небылицы, и вы поймете, что обмануть человека, выманив у него деньги, или оговорить бедолагу, чтобы занять руководящую должность, Рыбы могут, не моргнув глазом.

5. Телец

Тельцы – заложники своего характера. Эти личности не склонны к криминалу, да и не умеют плести замысловатые интриги, которые ставили бы окружающих в тупик. Но у подопечных Венеры есть неуемная страсть к обогащению, а потому, когда честным путем разбогатеть не получается, Телец ищет способы для легкой наживы без совершения тяжелого криминала.

Многих подкупает простота Тельца и его непосредственность. Эти качества становятся «проходным билетом» в любое помещение и даже в любую душу! Телец способен настолько искренне лгать и так жалостливо просить о помощи, что окружающие просто не могут отказать им, причем, в любой просьбе. Но как только подопечный Венеры получит желаемое, он тут же исчезнет с деньгами, чтобы никогда больше не появиться в жизни обманутых им людей. Жизнь показывает, что чаще всего Тельцы выманивают деньги на «операции больным детям», а также на всевозможные социальные проекты, которые на деле никогда не будут осуществлены.

4. Лев

Лев – настоящий аферист, который с легкостью обведет вокруг пальца наивных людей, и при этом не будет страдать муками совести. Чтобы завладеть чужим имуществом или занять желанную должность, Льву не нужно применять силу. Обладая влиянием на окружающих, этот человек задействует целую систему людей, идущих у него на поводу, чтобы подтасовать факты, запугать или ввести в заблуждение нужного человека.

Что интересно, Лев – не тот человек, который будет обманывать старушек, вероломно проникая к ним в квартиру и забирая последние сбережения. Этот человек всегда действует по-крупному, организовывая финансовые пирамиды и выводя в офшоры целые состояния.

3. Стрелец