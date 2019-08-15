Родные устроили сюрприз для Тимати в честь дня рождения

Сегодня известный рэпер Тимати празднует день рождения: ему исполняется 36 лет, пишет Экспресс газета.
Праздник музыкант, как обычно, встретит в кругу семьи и самых близких друзей. Совсем недавно он улетел на отдых вместе со своей мамой, дочкой Алисой, а также беременной возлюбленной Анастасией Решетовой. Все семейство весело проводит время на Мальдивах.
С раннего утра Тимати получает поздравления от родных и близких, а также многочисленных поклонников. Мама Тимати, его возлюбленная и дочка решили устроить артисту сюрприз и пришли поздравить его к вилле, где спал Тимати.
Симона Юнусова опубликовала милый ролик, в котором показала, как семейство поздравляло музыканта с днем рождения.
«Сегодня этому человеку исполняется 36! Я не заметила, как пролетело время… Иногда смотрю на него, и вижу совершенно незнакомого мужчину. Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь и обижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда-то из глубины коляски, моё сердце тает, и я снова готова разорвать всех недоброжелателей», - подписала видео Симона.