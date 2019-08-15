«Куда еще лучше?»: жена Прилучного привела в восторг стройной фигурой в купальнике

Агата Муцениеце отправилась в отпуск вместе с мужем Павлом Прилучным и детьми в Испанию. Пока супруг играл с отпрысками в бассейне, актриса грелась на солнце и сделала новый снимок, причем все внимание сконцентрировала на своей фигуре.

По мнению Агаты, ей нужно качать пресс. Тот, который у нее сейчас, девушке совсем не нравится. "С сегодняшнего дня, дала себе клятву – качать пресс – 100 раз в день, каждый день)))) даже саму себя заинтриговала))) сегодня сделала уже 50! Ааа даааа. и планку по 3 минуты в день) А то тут все так вкусно, опасно)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила актриса.

Однако у поклонников актрисы другое мнение: они уверены, что Агата и так красива и привлекательна. "Какой пресс, Агата вы в отличной форме! Красотка", "Милая Агата, вы и так красивая. Вам это не надо. Люблю вас", "Агата, фигура супер", " Господи, куда ещё лучше– то? Вы большая молодец, отличный мотиватор для других. Так держать", – отметили фолловеры. Другие же поддержали решение их любимицы и зареклись, что будут приводить себя в форму вместе с ней.