Популярный блогер Ида Галич беременна

29-летняя Ида Галич ждет первенца. Буквально на прошлой неделе девушку заметили в одном из столичных перинатальных центров, а вчера вечером блогер прогуливалась по улицам Монако, где ее и запечатлели папарацци, пишет Экспресс газета.
На опубликованных в СМИ кадрах можно было видеть, как плотно летящая юбка облегает фигуру Иды. Чтобы сделать формы менее заметными, Галич выбрала белую рубашку свободного кроя, однако тайное все равно стало явным.
К слову тем же вечером блогер официально подтвердила новость о своей беременности.
«Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид , что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы ещё совсем маленькие , но конспиратор из меня так себе»,
— пошутила Ида в подписи к ролику.
Галич — бывшая КВН-щица и участница «Comedy Баттл». За ее страницей в Инстаграм следят 5,4 млн человек. Прошлой весной блогер, которая снимает смешные видео о взаимоотношениях девушек и парней, вышла замуж за Алана Басиева. Предложение своей возлюбленной он сделал во время отдыха на Бали, девичник Иды прошел в Амстердаме, а церемония бракосочетания состоялась в Таганском загсе города Москвы.