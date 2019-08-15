Скорее раскупайте билеты! В Таллинне пройдет большой Stand Up с участием комиков из Питера!

Для гостей вечера будет выступать Романив Роман — резидент Standup Band из Санкт-Петербурга, участник фестивалей, который дает концерты не только по России, но и в странах Европы!

Еще одним хедлайнером вечера станет уже полюбившийся эстонским зрителям Нидаль Абу-Газале — один из основателей и резидент самого активного стендап объединения в Северо-Западном российском регионе, полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ, участник стенд ап батла от Павла Воли на "ТНТ", участник YouTube проекта "Стрим стенд ап" и основатель YouTube проекта "Фанни Стаф", недавно запустивший свое новое "ABU SHOW"!

Также для вас будут выступать резиденты Stand Up Tallinn.

Сегодня стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим, мощным и самостоятельным движением.

Stand Up — это шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала. Здесь все по-честному.

Такого Вы не увидите по телеку, только вся правда жизни, как она есть!

Мероприятие начнется в 19:00 и будет длиться примерно 1 час 30 минут.