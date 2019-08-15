Чт, 15.08.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Скорее раскупайте билеты! В Таллинне пройдет большой Stand Up с участием комиков из Питера!

Скорее раскупайте билеты! В Таллинне пройдет большой Stand Up с участием комиков из Питера!

ФОТО: Промо

В воскресенье, 25 августа, состоится уже второй большой концерт Stand Up Tallinn. В этот вечер зрителям представится отличная возможность весело провести время, смеясь над жизненными ситуациями.

Для гостей вечера будет выступать Романив Роман — резидент Standup Band из Санкт-Петербурга, участник фестивалей, который дает концерты не только по России, но и в странах Европы! 

Еще одним хедлайнером вечера станет уже полюбившийся эстонским зрителям Нидаль Абу-Газале — один из основателей и резидент самого активного стендап объединения в Северо-Западном российском регионе, полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ, участник стенд ап батла от Павла Воли на "ТНТ", участник YouTube проекта "Стрим стенд ап" и основатель YouTube проекта "Фанни Стаф", недавно запустивший свое новое "ABU SHOW"!

Также для вас будут выступать резиденты Stand Up Tallinn.

Сегодня стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим, мощным и самостоятельным движением.

Stand Up — это шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала. Здесь все по-честному.

Такого Вы не увидите по телеку, только вся правда жизни, как она есть! 

Мероприятие начнется в 19:00 и будет длиться примерно 1 час 30 минут.

Билеты можно приобрести на сайте Apollo Kino.

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