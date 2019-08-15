Алле Пугачевой может грозить арест

У Аллы Пугачевой возникли проблемы с законом. Алла Борисовна не торопится с оплатой штрафа за ненадлежащее расположение своих владений. Если звезда будет и дальше тянуть с этим, то в отношении нее примут более серьезные меры, пишет Стархит.
На счету у 70-летней Аллы Борисовны не один загородный дом. Так, помимо шикарных апартаментов в поселке Грязь, у нее есть трехэтажный особняк площадью в 1000 квадратных метров, расположенный в Малых Бережках Истринского района Подмосковья. Его певица построила в начале 90-х. Стоимость этого жилья по самым скромным меркам оценивается в 70 миллионов рублей.
В начале нулевых коттеджем заинтересовались сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. Они установили, что прилегающая баня находится не в положенных 55 метрах от Истринского водохранилища, а в 36,5. Артистку попросили снести постройку, но она все еще стоит на месте. Но сейчас много хлопот для местных жителей представляет забор, который преграждает доступ к воде. Более полугода назад Пугачевой выписали по этому поводу штраф в размере трех тысяч рублей, но звезда не оплатила его. Теперь Примадонне предстоит погасить задолженность в двойном размере, иначе ей грозит арест до 15 суток или принудительные работы сроком до 50 часов.
Как оказалось, Алла Борисовна давно не появлялась в своих владениях.
«Я уже и не помню, когда тут последний раз ее видел. Ее лет десять не было. Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Только вчера его видел. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает»,
— рассказал один из соседей артистки.
Внук Примадонны проживает здесь с Аленой Красновой.
«Дачу Алла подарила ему на свадьбу. Не знаю, переписала она на него или нет, но я тут вижу в основном Преснякова-младшего с женой. Недавно, правда, сюда стала ездить Кристина Орбакайте с мужем и дочкой Клавой. Пригодился игрушечный пиратский корабль, который Алла Борисовна построила вместо детской площадки тогда еще для маленького Никиты. Теперь там играет сестра Никиты, Клава. И еще качельки родители ей пристроили. В доме постоянно живет управляющая Лена, которая готовит для семьи музыканта и ведет хозяйство. И еще дворник у них есть. Он следит за газоном, убирает территорию»,
— поделились местные жители с «Комсомольско правдой».