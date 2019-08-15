Алле Пугачевой может грозить арест

На счету у 70-летней Аллы Борисовны не один загородный дом. Так, помимо шикарных апартаментов в поселке Грязь, у нее есть трехэтажный особняк площадью в 1000 квадратных метров, расположенный в Малых Бережках Истринского района Подмосковья. Его певица построила в начале 90-х. Стоимость этого жилья по самым скромным меркам оценивается в 70 миллионов рублей.

В начале нулевых коттеджем заинтересовались сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. Они установили, что прилегающая баня находится не в положенных 55 метрах от Истринского водохранилища, а в 36,5. Артистку попросили снести постройку, но она все еще стоит на месте. Но сейчас много хлопот для местных жителей представляет забор, который преграждает доступ к воде. Более полугода назад Пугачевой выписали по этому поводу штраф в размере трех тысяч рублей, но звезда не оплатила его. Теперь Примадонне предстоит погасить задолженность в двойном размере, иначе ей грозит арест до 15 суток или принудительные работы сроком до 50 часов.