Хаапсалу, знай своих героев! Голый мужчина добавил перчинки в обзор улиц в Google

Так, если ввести в поисковую строку Google запрос «Paralepa rand», появится возможность просмотреть фото, добавленные пользователями снимки. Как обыкновенные, так и панорамные.

Среди снимков побережья, играющих в песке детей и бассейна при отеле, можно обнаружить панорамное фото, сделанное с помощью сэлфи-палки абсолютно обнаженным мужчиной. Правда, задержавшись взглядом на окружающей его обстановке, можно понять, что фото, очевидно, было сделано далеко от Хаапсалу, ведь пальмы там не растут...

К слову, как удалось выяснить редакции портала, снимки того же мужчины можно найти и в других регионах мира. Так, например, некоторые из них предлагают панорамный вид на голого мужчину в Таиланде или в соседней Финляндии...

На одном из снимков мужчина позирует возле знака, на английском языке предупреждающего о входе на нудистский пляж.

ФОТО: Kuvatõmmis Google'i tänavavaatest